Желтый бриллиант и резинка для волос. Аксессуары церемонии "Оскар"

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Гости 91-ой церемонии вручения кинопремии "Оскар", состоявшейся в воскресенье в Голливуде, пытались превзойти друг друга не только своими нарядами, но и оригинальными ювелирными украшениями и аксессуарами. Самым заметным среди них стало ожерелье, в котором на красной дорожке кинотеатра Dolby Theatre появилась певица Леди Гага. Колье с желтым бриллиантом в 128,54 карата, получившим название "Бриллиант Тиффани", ранее надевали на светские мероприятия лишь дважды - в 1957 и 1961 годах.
Леди Гага, ставшая лауреатом премии "Оскар" за лучшую песню, предстала перед зрителями в черном длинном платье английского дизайнера Александра Маккуина и в черных перчатках выше локтя, которые подчеркивали необычный цвет "Бриллианта Тиффани". Алмаз весом более 287 карат был найден в 1877 году в Южной Африке, а год спустя основатель ювелирной компании Tiffany Чарльз Тиффани приобрел его в Париже за сумму, эквивалентную нынешним $410 тыс.
Ювелирное изделие впервые было продемонстрировано в 1957 году на балу "Тиффани" в Ньюпорте (штат Род-Айленд), а сделать это посчастливилось хозяйке бала - жене американского дипломата Эдвина Шелдона Уайтхауса. В 1961 году для бриллианта была создана новая оправа в виде ожерелья - актриса Одри Хепберн надела его, чтобы сделать рекламные фотографии для фильма "Завтрак у Тиффани" (1961), в котором она сыграла главную роль. Нынешняя оправа в виде колье с большими бесцветными бриллиантами стала уже третьей по счету, ее изготовили в 2012 году к очередному юбилею компании. На протяжении последних ста лет ювелирное украшение хранится в главном магазине "Тиффани" в Нью-Йорке.
Актер Джейсон Момоа, исполнитель главной роли в фильме "Аквамен" (2018), удивил зрителей церемонии обтянутой розовым вельветом (в цвет своего костюма) резинкой для волос, которую он надел в качестве браслета на запястье левой руки. Возможно, актер взял с собой резинку на случай, если бы захотел убрать в хвост свои длинные волосы, но она так и осталась в истории красной дорожки одним из наиболее оригинальных мужских аксессуаров.
Актриса Эми Адамс появилась в бриллиантах производства компании Сartier.
#AmyAdams in a custom-made, beaded dress crafted with an art deco motif featuring a vintage-inspired sweetheart neckline on the red carpet at the 91st Annual Academy Awards. #Oscars #VersaceCelebritieshttps://t.co/XVQnNifstS pic.twitter.com/An0v9GXZrF— VERSACE (@Versace) February 25, 2019
Актер и бывший футболист Терри Крюс вместо привычного для красной дорожки галстука-бабочки надел на плечи бандаж из крокодиловой кожи.
Актриса Мишель Йео выбрала для отделки верха розового легкого платья металлическую ткань, из которой была сделана и ее сумочка.
А вот актриса и модель Лора Хэрриер выделялась выбором не только стильного платья нежно-голубого цвета, но и такого же оттенка теней, густо наложенных на верхние веки, что, по отзывам светских обозревателей, придавало ее глазам сказочный вид.