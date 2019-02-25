Желтый бриллиант и резинка для волос. Аксессуары церемонии "Оскар"

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Гости 91-ой церемонии вручения кинопремии "Оскар", состоявшейся в воскресенье в Голливуде, пытались превзойти друг друга не только своими нарядами, но и оригинальными ювелирными украшениями и аксессуарами. Самым заметным среди них стало ожерелье, в котором на красной дорожке кинотеатра Dolby Theatre появилась певица Леди Гага. Колье с желтым бриллиантом в 128,54 карата, получившим название "Бриллиант Тиффани", ранее надевали на светские мероприятия лишь дважды - в 1957 и 1961 годах.

Леди Гага, ставшая лауреатом премии "Оскар" за лучшую песню, предстала перед зрителями в черном длинном платье английского дизайнера Александра Маккуина и в черных перчатках выше локтя, которые подчеркивали необычный цвет "Бриллианта Тиффани". Алмаз весом более 287 карат был найден в 1877 году в Южной Африке, а год спустя основатель ювелирной компании Tiffany Чарльз Тиффани приобрел его в Париже за сумму, эквивалентную нынешним $410 тыс.

Ювелирное изделие впервые было продемонстрировано в 1957 году на балу "Тиффани" в Ньюпорте (штат Род-Айленд), а сделать это посчастливилось хозяйке бала - жене американского дипломата Эдвина Шелдона Уайтхауса. В 1961 году для бриллианта была создана новая оправа в виде ожерелья - актриса Одри Хепберн надела его, чтобы сделать рекламные фотографии для фильма "Завтрак у Тиффани" (1961), в котором она сыграла главную роль. Нынешняя оправа в виде колье с большими бесцветными бриллиантами стала уже третьей по счету, ее изготовили в 2012 году к очередному юбилею компании. На протяжении последних ста лет ювелирное украшение хранится в главном магазине "Тиффани" в Нью-Йорке.

Актер Джейсон Момоа, исполнитель главной роли в фильме "Аквамен" (2018), удивил зрителей церемонии обтянутой розовым вельветом (в цвет своего костюма) резинкой для волос, которую он надел в качестве браслета на запястье левой руки. Возможно, актер взял с собой резинку на случай, если бы захотел убрать в хвост свои длинные волосы, но она так и осталась в истории красной дорожки одним из наиболее оригинальных мужских аксессуаров.