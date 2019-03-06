Николь Кидман намерена бороться за усиление роли женщин в киноиндустрии

СИДНЕЙ, 6 марта. /ТАСС/ Голливудская актриса австралийского происхождения Николь Кидман заявила, что намерена "изменить приоритеты" в киноиндустрии, усилив влияние женщин в отрасли. Об этом она сообщила в интервью компании ABC , посвященном ее роли в новой криминальной драме "Разрушитель" (Destroyer), за участие в которой 51-летняя Кидман была номинирована на премию "Золотой глобус".

"Для меня усилия по укреплению позиций женщин в киноиндустрии это не пустые слова, в этом я вижу свою миссию. Я дала себе обещание каждые 18 месяцев обязательно принимать предложение от женщин режиссеров и продюсеров", - отметила актриса.

Также она рассказала, что никогда не теряла связи со своей родиной и помнила, что в Голливуд ее привела австралийская киноиндустрия, поэтому она никогда не уклонялась от просьб и предложений соотечественников, будь то участие в фильме или встреча со студентами театральных студий. "Недавно я приняла участие в очень интересном проекте "Исчезнувший мальчик", режиссером которого выступил австралиец Джоэл Эджертон. Это фильм о подростке, не нашедшем понимания в своей семье - долгая и сложная история. Для таких фильмов сейчас трудно найти аудиторию и их сложно снимать, как раз потому что нет зрителя", - пояснила Кидман.

По словам актрисы, она также всегда старается помочь коллегам-соотечественникам. "Я ищу и стараюсь нанять австралийских писателей и режиссеров, пытаюсь дать им работу. Австралийская киноотрасль дала мне очень многое, поэтому желание оставаться ее частью и отдавать ей свои силы и время всегда будет со мной", - сказала Кидман.