Надежда Бабкина выразила соболезнования в связи со смертью Александры Стрельченко

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Певица Александра Стрельченко за годы творческой деятельности обрела самобытную манеру исполнения, поднявшую ее на вершину жанра. Такое мнение высказала в пятницу глава театра "Русская песня", народная артистка РСФСР Надежда Бабкина.

В пятницу стало известно, что народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла в 82 года после продолжительной болезни.

"Вся жизнь этой талантливой женщины была посвящена музыке, народной культуре. Она достойно продолжила певческие традиции, заложенные Лидией Руслановой, Ольгой Ковалевой, Надеждой Плевицкой. При этом Александра Ильинична за годы творческой деятельности обрела самобытную манеру исполнения, став настоящим профессионалом своего дела, великой певицей-народницей", - процитировали Бабкину в пресс-службе театра.

Она отметила, что помимо исполнительства Стрельченко много сил и энергии отдавала сохранению и популяризации среди молодежи народной культуры, исконных традиций, завещанных нам предками.

"Многочисленные благотворительные концерты для ветеранов войны и труда, детей-сирот говорят об артистке как о неравнодушном человеке с открытой и чистой душой, - добавила певица. - Имя и голос Александры Ильиничны Стрельченко навсегда останутся в истории отечественной культуры и в сердцах людей".