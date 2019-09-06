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Гоголь, "Баба Шанель" и Бергман. Вахтанговский театр объявил планы на 99-й сезон

Сезон откроется 7 сентября спектаклем "Пер Гюнт" по пьесе Ибсена - первой постановкой Юрия Бутусова в должности главного режиссера театра

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова в новом сезоне представит читки "Войны и мира", спектакли "Баба Шанель", "Седьмая печать", "Превращение" и другие. Об этом сообщил на сборе труппы в пятницу художественный руководитель театра Римас Туминас.

Откроется сезон в субботу вечером спектаклем "Пер Гюнт" по пьесе Ибсена - первой постановкой Юрия Бутусова в должности главного режиссера театра. Премьера пройдет в рамках Открытого фестиваля "Черешневый лес". В 99-м сезоне Вахтанговский театр предполагает представить спектакли в постановке самых разных режиссеров. Так, Иван Поповски обратится к "Мертвым душам" Гоголя, Николай Коляда в ноябре должен выпустить спектакль по своей пьесе "Баба Шанель".

"Французский режиссер Клеман Эрвю-Леже поставит "Двойное непостоянство". Спектакль ожидается на Новой сцене в мае. Режиссер Михаил Станкевич начинает работу по Бергману, "Седьмая печать", - сказал Туминас.

Арт-кафе станет сценой для детского спектакля "Сказка о попе и его работнике Балде", которую поставит Александр Коручеков. На Симоновской сцене будет представлен спектакль "Две женщины" студентов четвертого курса Щукинского училища (мастерская режиссера Владимира Иванова) - постановка, как было отмечено на сборе труппы, будет включена в репертуар театра на год.

Немецкий режиссер Йозуа Резинг представит постановку "Превращение", а сам Римас Туминас начнет читки сценической версии "Войны и мира".

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