Пилотные серии проектов СТС, ТНТ и Первого канала покажут на фестивале "Пилот" в Иваново

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Второй российский фестиваль телесериалов "Пилот", на котором с 20 по 22 сентября будут представлены 17 пилотных серий новых телесериалов федеральных телеканалов и онлайн-платформ, откроется в пятницу в Иваново.

"По участникам "Пилота" видно, что к переменам в индустрии готовятся не только производители сериалов для интернета, но и люди, чьи идеи наполняют эфир федеральных каналов. Традиционные истории тоже тянутся к современному зрителю, становятся изобретательнее и ироничнее", - сказал ТАСС программный директор фестиваля Егор Москвитин.

По его словам, главной особенностью сериалов фестиваля можно назвать то, что их сюжеты соотносят частные проблемы героев с социальными. "Личные дела в них становятся следствием и причиной общих процессов. Такой вот спецкурс "человека и общества" длиной в выходные у нас получится", - отметил он.

Фестиваль откроется показом комедийного сериала "Триада" телеканала ТНТ. Продюсером проекта выступил Семен Слепаков, сценарист - Дарья Грацевич, а режиссер - Дмитрий Дьяченко. В сериале задействованы Борис Дергачев, Дарья Мороз, Любовь Аксенова и Анастасия Калашникова.

Участниками программы стали в том числе сериал СТС и Art Pictures Vision "Дылды", главную роль в котором исполнил Павел Деревянко, и проект ТНТ и 1-2-3 Production "Полярный-17" с Михаилом Пореченковым и Александром Башировым. Помимо этого, зрители увидят пилоты сериалов "Детективный синдром" с Аристархом Венесом (Первый канал и продюсерская компания "Среда"), "Герой по вызову" (НТВ, ООО "Рим продакшн"), "Колл-центр" с Павлом Табаковым (ТНТ-Premier, ТНТ-Premier Studios).

В рамках фестиваля будет выбран лучший по мнению жюри пилот, определены лучшие режиссер, актер и актриса - им будут вручены призы. Также будет выбран лучший сценарий. Один из проектов будет награжден по итогам зрительского голосования. В судейскую коллегию вошли кинорежиссер и сценарист Александр Велединский, актер и телеведущий Сергей Светлаков, актер Юрий Колокольников, генеральный директор компании "Экспоконтент" Александра Модестова и обозреватель газеты "Ведомости" Ксения Болецкая.

О фестивале

Первый фестиваль телесериалов "Пилот" прошел в 2018 году. Смотр был учрежден для содействия развитию жанра российского телесериала, предоставления его создателям возможности показа своих проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса. Президент фестиваля - кинорежиссер и продюсер Валерий Тодоровский, а генеральный продюсер - актриса Светлана Дрыга.