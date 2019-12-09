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В Эрмитаже отметили юбилеи музея и его директора

В честь 255-летия Эрмитажа в Санкт-Петербурге прошло более десятка мероприятий: выставок, перформансов, кинопремьер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Флешмоб, устроенный на Дворцовой площади сотрудниками Государственного Эрмитажа, завершил празднование двойного юбилея в главном музее страны: Эрмитажу исполнилось 255 лет, а его генеральному директору Михаилу Пиотровскому - 75. В честь этих дат музейщики в понедельник выстроились на Дворцовой в фигуру в виде сердца, в котором были заключены буквы М.Б. - инициалы Михаила Борисовича Пиотровского, передает корреспондент ТАСС.

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"255 лет мы особенно не празднуем, потому что каждые пять лет - это только маленькие празднуют", - сказал Пиотровский журналистам. Тем не менее, в честь 255-летия Эрмитажа в Петербурге за неделю прошло более десятка мероприятий: выставок, перформансов, кинопремьер. Впервые в истории музея прошел восьмичасовой телемарафон. Главный эрмитажный день - 7 декабря, день Святой Екатерины, основательницы и покровительницы Эрмитажа Екатерины Великой был днем бесплатного входа в музей, и любители искусства отметили его в длинных очередях, считающихся своего рода приметой города. Желающих посетить музей в этот день не испугала даже дождливая погода, и тех, кто смог попасть в Эрмитаж, ждала новая выставка "Это сам Потемкин!", экспозиция "За службу и храбрость" ко дню Святого Георгия, выставка "Виктория Кальватоне: судьба одного шедевра", организованная совместно с музеями Берлина. А на Дворцовой площади был показан видео-перформанс "Любовь - высшая сила" - подарок Эрмитажу от бельгийского художника Яна Фабра.

"Подарком" ко дню рождения Пиотровский назвал открытую в понедельник первую в истории России выставку искусства древней Ассирии - "Я воздвиг там мой царский дворец", организованную Государственным Эрмитажем и Британским музеем, обладающим лучшей в мире коллекцией ассирийского искусства.

Поздравления со всего света

В пресс-службе Эрмитажа ТАСС сообщили, что поздравления по случаю юбилея Михаила Пиотровского поступили из многих стран. В числе поздравивших - президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, король Нидерландов Виллем-Александр, президент Венгрии Янош Адер, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Пиотровский признался журналистам, что вообще не празднует свои дни рождения "торжественно и официально". "Я человек публичный, но мой возраст - это мое личное дело", - сказал он, добавив, что каждый день рождения проводит в Эрмитаже, работая "с утра до вечера".

В день юбилея Пиотровский получил личный штандарт, который вручил ему от имени Геральдического совета при президенте Российской федерации и Общества ревнителей истории Российской гвардии государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов. На лицевой стороне штандарта изображен логотип Эрмитажа, а по углам - вензеля основательницы музея Екатерины II. На оборотной стороне в центре штандарта изображен герб Пиотровских, на углах - вензеля Михаила Пиотровского.

Коллеги Пиотровского из других музеев отмечают его вклад в развитие музейного дела. "Михаил Борисович больше четверти века возглавляет Государственный Эрмитаж, и под его руководством знаменитый музей упрочил свой авторитет культурной институции мирового масштаба", - сказал ТАСС Алексей Левыкин, директор Исторического музея. Чутким, понимающим и очень музейным человеком называет Пиотровского генеральный директор Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, член совета при президенте РФ по культуре и искусству Светлана Мельникова. Она добавила, что для нее "общение один на один с Михаилом Борисовичем было большой жизненной привилегией", которую она "никогда не забудет".

Михаил Пиотровский - российский искусствовед и общественный деятель, академик РАН (2016), генеральный директор Государственного Эрмитажа (1992 - н. в.), автор книг "Ислам. Энциклопедический справочник", "Эрмитаж. Собрания и собиратели", "Обретение двух святынь. Футух аль-харамайн" и др., лауреат Государственной премии РФ (2017). Указом президента РФ 6 декабря 2019 года награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени "за выдающийся вклад в развитие музейного дела и сохранение культурного наследия России".

Об Эрмитаже

Эрмитаж располагается в 10 зданиях, включая главный музейный комплекс из шести зданий на Дворцовой набережной, Восточное крыло Главного штаба на Дворцовой площади, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня". Выставочные площади Эрмитажа занимают 100 тыс. кв. м - за последние 25 лет они увеличились в три раза. В зданиях Эрмитажа для посетителей открыты 542 зала. В 2018 году число посетителей в Эрмитаже составило 4,3 млн человек.

Коллекция Государственного Эрмитажа включает 3,1 млн предметов, включая живопись, графику, скульптуру и предметы прикладного творчества, археологические находки и нумизматический материал. Музей ведет свою историю с 1764 года, он был основан императрицей Екатериной II.

Теги
Адер, ЯношВиллем-Александер (король Нидерландов)Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияСанкт-ПетербургПиотровский, Михаил БорисовичКирилл (патриарх)
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