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Не "Игрой престолов" единой: какие сериалы смотреть на праздниках

Кадр из сериала "Охотник за разумом"
© Courtesy of Netflix
Подборка для тех, кто пресытился популярными шоу

Длинные новогодние каникулы — прекрасная возможность посмотреть сериалы, до которых в течение года не доходили руки. Здесь мы не будем говорить о "Чернобыле", "Короне", "Утреннем шоу" или "Половом воспитании" — о них вы знаете и так. В этой подборке — только лучшее из того, что вы могли упустить. 

Конь БоДжек

Сериал про антропоморфного коня БоДжека можно назвать не просто одним из лучших сериалов года, но лучшим драматическим сериалом десятилетия. С самого первого эпизода, вышедшего в 2014 году, шоу Рафаэля Боба-Ваксберга остается невероятно злободневным и остроумно проходится не только по современному Голливуду (хотя ему достается больше всех), но и обществу в целом.

Кадр из сериала "Конь БоДжек" Netflix
Описание
Кадр из сериала "Конь БоДжек"
© Netflix

В отличие от многих фильмов и сериалов, "Конь БоДжек" очень быстро схватывает актуальные тренды и обыгрывает их настолько тонко, что порой забываешь, что он анимированный. За шесть сезонов "Конь БоДжек" успел поговорить о сексизме, расизме, детских травмах, дисфункциональных отношениях, разного рода зависимостях и феминизме. Шестой сезон, который был разделен на две части, не сбавляет темп: монологи еще стремительнее, метафоры глубже, проблемы еще актуальнее. Сериал разгоняется на каких-то космических скоростях, и когда кажется, что лучше сделать уже невозможно, он становится еще лучше. БоДжек уходит в рехаб, по-прежнему пытаясь побороть свое прошлое и смириться с настоящим, принцесса Каролин сталкивается с трудностями материнства, а Диана — с депрессией. Вторая часть сезона выйдет в январе. Ну а если вы никогда не смотрели "Коня БоДжека", пожалуйста, перестаньте читать эту статью и насладитесь всеми шестью сезонами сериала. 

Охотник за разумом

Во втором сезоне криминального триллера, спродюсированного (и частично снятого) Дэвидом Финчером, спецагенты Холден Форд, Билл Тенч и психолог Венди Карр по-прежнему работают в новом отделе поведенческих наук ФБР, однако на этот раз их деятельность получает огласку и должное финансирование.

Кадр из фильма "Охотник за разумом" Courtesy of Netflix
Описание
Кадр из фильма "Охотник за разумом"
© Courtesy of Netflix

Новый начальник Тед Ганн хочет развивать отдел, поэтому дает агентам свободу действий. В их поле зрения попадает штат Атланта, где происходит массовое исчезновение детей, поэтому во втором сезоне они частично переключатся с серийных убийц на расследование этого дела. Герои все больше погружаются в глубины разума даже не преступников, а себя и самых близких. Не обойдется и без столь любимой Финчером темы бюрократических проволочек. Новый сезон получился более насыщенным и однородным по темпу.

Флибэг

Второй и последний сезон триумфального сериала Фиби Уоллер-Бридж, за который она получила одну награду БАФТА и три "Эмми". Ее героиня Флибэг, потерянная, злая, одинокая и не боящаяся разговаривать со зрителем напрямую, тем самым делая из него как бы поверенного всех своих тайн, запала всем в душу, потому что получилась настоящей. Она не особо церемонится со своей аудиторией и рубит правду-матку, которая зачастую оказывается не очень лицеприятной для всех участников процесса. Во втором сезоне Флибэг вроде бы остепенилась и пытается найти какой-то баланс, но ей очень мешает обаятельный священник в исполнении Эндрю Скотта. Хотя на самом деле именно через этот противоречивый роман она достигнет катарсиса и в какой-то степени столь желаемой гармонии.

Лучшие вещи

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Сериал человека-оркестра Памелы Адлон, которая не только пишет, продюсирует шоу и играет в нем главную роль, но и зачастую выступает его режиссером. Уже третий сезон она буквально несет эту глубоко личную теледраму на своих плечах. В нем по-прежнему много чего происходит, но как будто бы и не очень: обычные бытовые проблемы, подростковые бунты ее дочерей, профессиональные метания и борьба с призраками прошлой личной жизни, но наблюдать за громкой героиней Сэм, которой иногда кажется слишком много, по-прежнему увлекательно.

Адлон, так же как и Фиби Уоллер-Бридж, ломает стереотипы и предпочитает показывать свою героиню максимально настоящей. Это своего рода новая искренность современного зарубежного телевидения, до которой еще очень далеко российскому кино. Пока у нас на такое решилась только Анна Пармас в своей дебютной комедии "Давай разведемся".

Тука и Берти

Сериал от создателей "Коня БоДжека" Лизы Ханауолт и Рафаэля Боба-Ваксберга о двух подругах — свободолюбивой и бесшабашной птице-тукане Туке и ранимой и организованной певчей птице Берти, которых озвучили актриса Тиффани Хаддиш и комедиант Эли Вонг соответственно.

Кадр из сериала "Тука и Берти" Netflix
Описание
Кадр из сериала "Тука и Берти"
© Netflix

Внешне Ханауолт продолжает традиции БоДжека с его антропоморфным миром, но идет дальше и делает сериал более ярким, психоделичным и смелым (так, к героям-животным присоединяются, например, растения или даже кондитерские изделия), а по содержанию шоу сильно напоминает завершившийся в этом году сериал "Брод-Сити". Только в отличие от последнего он оказался серьезнее и взрослее. Тука и Берти сталкиваются с сексуальными домогательствами и абьюзом, борются с созависимостью и давлением общества, а также пытаются найти себя в мире, где женщинам отведена позиция догоняющего. Справляться со всеми проблемами им, конечно же, помогает их дружба. К сожалению, после первого сезона компания Netflix приняла решение закрыть сериал, чем вызвала бурную волну негодования среди фанатов шоу и кинокритиков. Однако убедить стриминг продлить шоу так и не удалось.

А теперь — апокалипсис

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Безумный сериал от режиссера "Загадочной кожи" Грегга Араки о трех друзьях, живущих в Лос-Анджелесе. Улисс живет с постоянным ощущением приближения апокалипсиса. Различные знаки, которые встречаются ему во время прогулок по ночному Лос-Анджелесу, говорят о том, что конец света неминуем, но он никак не может понять: реальны ли они или просто плод его воспаленного воображения.

В это время его друг Форд пытается стать успешным сценаристом, а подруга Карли мучается со своим эгоцентричным бойфрендом. Неон, безумные наряды, психодел, рептилоиды и полное пренебрежение здравым смыслом или законами жанра делают этот сериал глотком свежего воздуха посреди спертой атмосферы пафосных и до скуки серьезных шоу без толики самоиронии. Араки не пытается вложить в сюжет высший смысл, он просто наслаждается происходящим. "А теперь — апокалипсис" — пример невероятной режиссерской свободы, которую редко встретишь в наши дни. И вполне предсказуемо — пример незаразительный. Шоу постигла такая же судьба, как "Туку и Берти", — свобода самовыражения прожила всего один сезон.

Тамара Ходова

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