"Дылда" не вошла в число номинантов на "Оскар"

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Картины, выдвинутые Южной Кореей, Испанией и Францией, включены в список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", в число претендентов не вошла лента российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019). Об этом объявлено в понедельник на церемонии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), трансляция ведется на сайте Американской академии киноискусств.

На награду номинированы следующие картины: выдвинутая Южной Кореей лента "Паразиты", "Отверженные" от Франции, "Страна меда" от Северной Македонии, "Тело Христово" от Польши, а также "Боль и слава" от Испании.

"Дылда" в декабре 2019 года была включена в короткий список претендентов на данную премию, однако в окончательный список номинантов не вошла.

Мультфильм российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" не включен в число претендентов на "Оскар" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм". Борьбу за право получить премию в номинации "Короткометражный анимационный фильм" будут вести "Дочь", "Волосатая любовь" режиссера Мэттью Черри, "Котбуль" режиссера Росаны Салливан, "Незабываемо" режиссера Бруно Колле и "Сестра".

Работа российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" входила в шорт-лист номинантов в этой категории. Константин Бронзит уже дважды выдвигался на премию "Оскар" - за мультфильм "Уборная история - любовная история" (2009) и за ленту "Мы не можем жить без космоса" (2016). Новый фильм, как говорится в аннотации, - "это история о матери и ее единственном сыне, а также - о судьбе и предназначении".

Лента российского режиссера Виктора Косаковского "Акварель" также не включена в список номинантов на премию в категории "Лучший документальный короткометражный фильм". За премию в этой номинации поборются "Американская фабрика" (США), "Для Самы" (Великобритания, Сирия), "Страна меда" (Северная Македония), "Пещера" и "На краю демократии" (Бразилия).

92-я церемония вручения премии "Оскар", присуждаемой Американской академией киноискусств, состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Трансляцию мероприятия будет вести телекомпания ABC.