Участница группы "Ленинград" споет с Little Big на "Евровидении"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Вокалистка группы "Ленинград" Флорида Чантурия и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко выступят с группой Little Big на международном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах в мае. Об этом сообщается в пятницу в официальном телеграм-канале группы The Hatters, которая входит в состав творческого объединения Little Big Family.

"Little Big едут на конкурс не одни - вместе с ними наш босс, а также бесстрашная Флорида Чантурия, известная широкой публике как участница группировки "Ленинград", - говорится в сообщении.

Премьера клипа на песню "Uno", с которой музыканты будут представлять Россию на "Евровидении", состоялась в четверг вечером в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. После этого ролик был размещен на официальном канале "Евровидения" на видеохостинге Youtube. К утру видео стало номером один на вкладке "В тренде" в российском сегменте хостинга.

Песня исполняется на английском языке со счетом в припеве на испанском. На официальном видео в кадре - семь человек, включая четверых постоянных участников группы, все они двигаются в такт песне. Они одеты в стиле 1970-х годов, на них брюки-клеш. В пятницу участники группы станут гостями "Вечернего Урганта", где впервые вживую исполнят конкурсную песню.

Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на Youtube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей. Группа часто гастролирует в Европе.

О конкурсе

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом - "Откройся" (Open Up).

Согласно жеребьевке, Little Big примет участие в первой части первого полуфинала "Евровидения" 12 мая в Роттердаме.