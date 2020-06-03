Директор галереи Уффици считает, что пандемия отбросила Флоренцию во времена Достоевского

ФЛОРЕНЦИЯ, 3 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Открытие галереи Уффици после более чем двухмесячного карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса, станет символом "воскресения Флоренции". Как рассказал во вторник в интервью корреспонденту ТАСС директор музея Айке Шмидт, пандемия с точки зрения туризма отбросила город на много десятилетий назад. Однако немецкий искусствовед и менеджер видит в этом и определенные преимущества.
Шмидт пояснил, что дирекция полностью соблюла все рекомендации научно-технического комитета при Совете министров Италии, который дал ясные указания по поводу открытия музеев. "Сначала должны были открываться музеи под открытым небом и парковые комплексы - и Уффици открыла свои сады Боболи (18 мая); потом музеи с посещением менее 100 тыс. человек в год - и мы опять были первыми с Палаццо Питти, хотя его посещают более 600 тыс. человек в год; и, наконец, наступила очередь крупных музеев, а в Уффици число посетителей достигает 2,3 млн в год", - рассказал Шмидт.
"Разумеется, былого потока посетителей не будет, - продолжил он. - Даже с постепенным открытием границ и возобновлением поездок между странами мы не ожидаем цифр прошлых лет. В Палаццо Питти, который открыт уже на протяжении недели, ежедневно до сих пор приходили по нескольку десятков человек, не более 100. В Уффици будет по нескольку сотен".
Директор пояснил, что все объясняется объективными факторами в условиях продолжающейся пандемии.
"Причины сокращения числа посетителей две. Это необходимость соблюдения безопасной дистанции, в связи с чем мы установили максимальное число посетителей, которые одновременно могут находиться в галерее, - не более 450 человек. Вторая причина в том, что международный туризм сильно сократится. В этом плане мы отброшены по меньшей мере на полвека назад, а в некотором смысле мы вернулись во времена Федора Достоевского, когда в 60-х годах XIX века он жил во Флоренции и часто захаживал в Палаццо Питти, напротив которого жил. Он не стоял в очередях, чтобы зайти в Палатинскую галерею и полюбоваться на полотна Рафаэля и других мастеров Возрождения. Думаю, весь год, вплоть до весны 2021 года будет сохраняться этот уникальный исторический момент, когда у наших посетителей есть невероятная привилегия посещать великие музеи и памятники без скопления людей. Будет потом, что рассказать внукам", - сказал Шмидт.
По его прогнозам, в ближайшие недели, а, может, и месяцы в Уффици будет не более чем по тысяче посетителей в день. И это при том, что в музее фиксировали максимум 12 тыс. человек в день. Обычно в "высокий сезон" в прославленной галерее, где хранятся шедевры Боттичелли, Джотто, Филиппо Липпи, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Караваджо, бывали от 6 до 9 тыс. человек, в "низкий период" - 3-4 тыс. "Но в ближайшие недели вряд ли будет больше тысячи посетителей, то есть около 10% от нормального обычного туристического потока", - резюмировал директор.
Ущерб и преимущества
Галерея уже понесла в результате почти трех месяцев закрытия прямой ущерб в размере €12 млн. Шмидт считает, что это еще не окончательная цифра, поскольку музей еще долго не вернется к прошлым заработкам. В частности, из-за необходимости проводить ежедневную дезинфекцию залов, задействуя имеющийся персонал, музей будет в будние дни (со среды до пятницы) открыт только во второй половине дня - с 14:00 (15:00 мск) до 18:30 (19:30 мск). В субботу и воскресенье - с 09:00 (10:00 мск) до 18:30 (19:30 мск). У главных экспонатов уже нанесена на полу разметка, которая указывает, на каком расстоянии должны находиться друг от друга посетители, а на входе всем будет измеряться температура тела.
"Но если такая ситуация продлится только до конца 2020 года, и в начале 2021 года появится вакцина или будут найдены другие методы недопущения распространения заражения, ущерб будет временным и лимитированным, все, конечно, замедлится, но не будет кардинальных необратимых изменений", - считает Шмидт.
Он склонен видеть "стакан наполовину полным" и полагает, что из сложившейся ситуации даже можно извлечь преимущества. "Настал момент пересмотреть подходы к посещению музеев и туризму в целом. До сих пор наибольшее распространение получил быстрый поспешный туризм - "галопом по Европам", сейчас у нас есть возможность научиться наслаждаться путешествиями в неспешном темпе. И в этом состоит сейчас наша задача: не гнаться за большим числом посетителей, не забивать музеи любой ценой, но предлагать более качественный культурный туризм", - сказал директор Уффици.
Он уверен, что большие музеи справятся и должны справиться собственными силами, "изобретая разные способы для привлечения публики". Сам Шмидт неоднократно шел на вполне смелые эксперименты для музея классической живописи, устраивая в его стенах и мультимедийные экспозиции, и показы мод, и пока все эти инициативы пользовались большим успехом.
"Надо пользоваться сотрудничеством с другими музеями и частным сектором. Малым музеям, безусловно, нужна поддержка - и государственная, и со стороны крупных музеев. И Уффици ее оказывала, финансируя малые музеи, но сейчас, когда у нас не будет дополнительных доходов, мы какое-то время продолжать делать это не сможем, но, когда ситуация вернется в нормальное русло, мы продолжим эту работу", - добавил Шмидт.
У самой Уффици тоже есть свой "круг друзей", который финансирует главным образом крупные реставрационные проекты. "Именно благодаря поддержке наших спонсоров реставрационная работа не прекращается", - указал собеседник агентства.
Будущее галереи
Не прекращается и работа над подготовкой новых выставок, над открытием новых разделов, среди которых зал искусства начала XVI века и зал русских икон ("Его мы откроем, когда возобновятся поездки между Россией и Италией"), а также зал автопортретов ("В Уффици одна из древнейших и наибольших из существующих в мире коллекций"). Расширяются и пространства галереи. Один из крупнейших проектов, который обошелся в €10 млн, это реставрация коридора Вазари, крытой галереи, соединяющей Палаццо Веккьо с Палаццо Питти. Его откроют как только будут получены все необходимые гарантии безопасности, сообщил директор Уффици.
Накануне официального возобновления работы галереи была открыта Лоджия Ланци, где выставлены как скульптуры античного периода из коллекции Уффици, так и более поздние произведения на мифологические сюжеты, в том числе "Персей с головой Медузы" Бенвенуто Челлини (1500-1571).
Еще одним удовлетворением для Шмидта стало то, что за это время простоя ему не пришлось никого увольнять. "Благодаря отложенным средствам нам удалось сохранить всех временных сотрудников и ассистентов и даже привлечь новых к сотрудничеству. Продолжали работу реставраторы и исследователи", - с гордостью сказал он.