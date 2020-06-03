Директор галереи Уффици считает, что пандемия отбросила Флоренцию во времена Достоевского

ФЛОРЕНЦИЯ, 3 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Открытие галереи Уффици после более чем двухмесячного карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса, станет символом "воскресения Флоренции". Как рассказал во вторник в интервью корреспонденту ТАСС директор музея Айке Шмидт, пандемия с точки зрения туризма отбросила город на много десятилетий назад. Однако немецкий искусствовед и менеджер видит в этом и определенные преимущества.

Шмидт пояснил, что дирекция полностью соблюла все рекомендации научно-технического комитета при Совете министров Италии, который дал ясные указания по поводу открытия музеев. "Сначала должны были открываться музеи под открытым небом и парковые комплексы - и Уффици открыла свои сады Боболи (18 мая); потом музеи с посещением менее 100 тыс. человек в год - и мы опять были первыми с Палаццо Питти, хотя его посещают более 600 тыс. человек в год; и, наконец, наступила очередь крупных музеев, а в Уффици число посетителей достигает 2,3 млн в год", - рассказал Шмидт.

"Разумеется, былого потока посетителей не будет, - продолжил он. - Даже с постепенным открытием границ и возобновлением поездок между странами мы не ожидаем цифр прошлых лет. В Палаццо Питти, который открыт уже на протяжении недели, ежедневно до сих пор приходили по нескольку десятков человек, не более 100. В Уффици будет по нескольку сотен".

Директор пояснил, что все объясняется объективными факторами в условиях продолжающейся пандемии.

"Причины сокращения числа посетителей две. Это необходимость соблюдения безопасной дистанции, в связи с чем мы установили максимальное число посетителей, которые одновременно могут находиться в галерее, - не более 450 человек. Вторая причина в том, что международный туризм сильно сократится. В этом плане мы отброшены по меньшей мере на полвека назад, а в некотором смысле мы вернулись во времена Федора Достоевского, когда в 60-х годах XIX века он жил во Флоренции и часто захаживал в Палаццо Питти, напротив которого жил. Он не стоял в очередях, чтобы зайти в Палатинскую галерею и полюбоваться на полотна Рафаэля и других мастеров Возрождения. Думаю, весь год, вплоть до весны 2021 года будет сохраняться этот уникальный исторический момент, когда у наших посетителей есть невероятная привилегия посещать великие музеи и памятники без скопления людей. Будет потом, что рассказать внукам", - сказал Шмидт.

По его прогнозам, в ближайшие недели, а, может, и месяцы в Уффици будет не более чем по тысяче посетителей в день. И это при том, что в музее фиксировали максимум 12 тыс. человек в день. Обычно в "высокий сезон" в прославленной галерее, где хранятся шедевры Боттичелли, Джотто, Филиппо Липпи, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Караваджо, бывали от 6 до 9 тыс. человек, в "низкий период" - 3-4 тыс. "Но в ближайшие недели вряд ли будет больше тысячи посетителей, то есть около 10% от нормального обычного туристического потока", - резюмировал директор.

Ущерб и преимущества

Галерея уже понесла в результате почти трех месяцев закрытия прямой ущерб в размере €12 млн. Шмидт считает, что это еще не окончательная цифра, поскольку музей еще долго не вернется к прошлым заработкам. В частности, из-за необходимости проводить ежедневную дезинфекцию залов, задействуя имеющийся персонал, музей будет в будние дни (со среды до пятницы) открыт только во второй половине дня - с 14:00 (15:00 мск) до 18:30 (19:30 мск). В субботу и воскресенье - с 09:00 (10:00 мск) до 18:30 (19:30 мск). У главных экспонатов уже нанесена на полу разметка, которая указывает, на каком расстоянии должны находиться друг от друга посетители, а на входе всем будет измеряться температура тела.

"Но если такая ситуация продлится только до конца 2020 года, и в начале 2021 года появится вакцина или будут найдены другие методы недопущения распространения заражения, ущерб будет временным и лимитированным, все, конечно, замедлится, но не будет кардинальных необратимых изменений", - считает Шмидт.