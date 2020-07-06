Готическая королева современного кино: в чем загадка Евы Грин

Когда думаешь о загадочной, энигматичной Еве Грин, покорившей мир своим сумрачным обаянием, ее тихом голосе, практически полушепоте, и необычном разрезе голубых глаз, тщательно загримированных темными тенями, кажется, что в ее личной жизни тоже должна скрываться какая-то тайна. Однако француженка никогда не отличалась необычным поведением. Она не погружалась в оккультизм и не принимала наркотики, как, например, Анджелина Джоли, не становилась центром скандала и вообще жила довольно спокойной, скучной жизнью. Она родилась в семье дантиста Уолтера Грина и актрисы Марлен Жобер, снимавшейся у Жана-Люка Годара и Клода Шаброля. Правда, стать актрисой Еву вдохновила не мать, а фильмы Изабель Аджани. На самом деле ничто не предвещало столь смелый выбор профессии: Грин всегда называла себя одиноким ботаником. Она никогда не была популярной в школе и мучительно краснела перед любым публичным выступлением. Чтобы понять, насколько ей по душе сцена, она отправилась учиться в Лондон и не прогадала. Безупречный успех

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В отличие от многих актеров, которым приходится пройти инициацию нелепыми ролями и бестолковыми проектами, проходить кучу унизительных собеседований и работать официантом в надежде, что тебя заметит большой продюсер, первая же картина Грин принесла ей успех. Молодую актрису позвал в свой новый проект "Мечтатели" знаменитый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи. Однако решение сниматься у мэтра далось ей нелегко: семья отговаривала ее от роли, небезосновательно считая, что Еву постигнет такая же судьба, как Марию Шнайдер после работы с режиссером над скандальным фильмом "Последнее танго в Париже". 19-летняя Шнайдер посчитала себя "изнасилованной Бертолуччи и Брандо" и еще несколько лет не решалась вернуться к актерской карьере. Опыт Грин на съемках "Мечтателей" вместе с Луи Гаррелем и Майклом Питтом оказался менее травматичным, хотя откровенных сцен в фильме тоже хватало. Уже тогда Еву привлекали необычные героини, непременно скрывающие какой-нибудь темный, будоражащий кровь секрет. Именно такой оказывается Изабель из "Мечтателей" — беззаботная, но странноватая студентка, чья близость с ее братом-близнецом Тео в исполнении Гарреля переступает границы дозволенного.

Описание Кадр из фильма "Мечтатели" © CHRISTOPHE D YVOIRE/Sygma via Getty Images

Сейчас это сложно представить, но на момент выхода культовой картины, запустившей карьеры всех трех молодых актеров, в 2003 году, она не снискала большого успеха и прошла без особого шума. Единственное, что привлекло внимание прессы, — откровенные сцены с участием Грин, о которых застенчивую актрису расспрашивают до сих пор

К счастью, ее работа заинтересовала не только таблоиды, но и Ридли Скотта, позвавшего француженку на роль Сибиллы Иерусалимской в фильме "Царство небесное". Сюжетную линию королевы Иерусалима, к разочарованию актрисы, практически полностью вырезали, да и сам фильм явно не входит в лучшие режиссерские работы Скотта. Но, как и в случае с "Мечтателями", этого хватило, чтобы Еву в самый последний момент позвали на роль, которая принесла ей мировую известность. Сначала Грин отклонила предложение сняться в новой главе о знаменитом британском шпионе Джеймсе Бонде "Казино Рояль", и ее можно понять. Все-таки "девушки Бонда" никогда не отличались сложностью образа и служили традиционным сексапильным украшением фильмов о самоуверенном агенте, который выходил из любых передряг в безупречно сидящем костюме и с ухмылкой на устах. Но после того, как актриса прочитала сценарий, она все-таки решила присоединиться к съемкам. Ее Веспер Линд оказалась не типичным украшением праздника, а партнершей, равной самому Бонду. Именно она разбила сердце брутальному агенту британской разведки и сделала его таким, каким мы его знаем.

Описание С Дэниелом Крэйгом © REUTERS/Keith Bedford

Таинственное амплуа Можно подумать, что после такого успеха Грин должна была переехать в Лос-Анджелес и продолжить строить карьеру в Голливуде, но вместо этого она соглашалась только на небольшие проекты: за Бондом последовала ее первая роль ведьмы (хоть и светлой) в "Золотом компасе", затем картина "Чрево", где она сыграла женщину, клонировавшую своего возлюбленного и ставшую ему матерью. В режиссерском дебюте Джордан Скотт "Трещины" актриса сыграла гипертрофированную версию себя: ее харизматичная и яркая преподавательница женского пансиона Мисс Джи, такая смелая и открытая со своими ученицами, оказывается испуганной и неуверенной в себе женщиной.

Описание Во время съемок фильма "Трещины" © Niall Carson - PA Images/PA Images via Getty Images

Вообще Грин мастерски удается совмещать артхаусные, независимые и большие голливудские проекты. Так, после съемок в "Казино Рояль" практически сбылась мечта актрисы: с ней связался гений-скандалист Ларс фон Триер и предложил роль в фильме "Антихрист". Но режиссер и актриса не сошлись характерами. Грин не нравилась авторитарность Триера, и их видение откровенных сцен, изобиловавших в картине, не совпадало. В конце концов она отказалась от проекта, и на ее место взяли Шарлотту Генсбур, которая впоследствии получила за эту роль награду Каннского фестиваля. Но Грин это не расстроило: после просмотра "Антихриста" актриса призналась, что съемки картины, скорее всего, сломали бы ее. Ева никогда не изменяла себе, и ее любовь к мрачным героиням вне мира сего неизбежно привела ее к, может, не такому радикальному, но не менее эксцентричному, нежели Триер, режиссеру — Тиму Бёртону. Кажется, она была просто создана для его картин. В его "Мрачных тенях" она сыграла, конечно же, ведьму, превращающую Джонни Деппа в вампира.

Описание Съемочная группа фильма "Мрачные тени" © Jon Furniss/WireImage via Getty Images

Проект Бёртона стал последним штрихом в завершении кинообраза Грин. После этой работы она окончательно утвердилась в глазах публики как готическая королева современного кинематографа: она стала загадочным медиумом Ванессой Айз в "Страшных сказках", femme fatale в "Городе грехов 2" и вернулась к Бёртону в "Доме странных детей мисс Перегрин" и "Дамбо".

Правда, чем дальше, тем больше она чувствует себя заложницей своего мрачного образа. Актриса не раз говорила, что хочет исполнять больше "нормальных ролей", потому что ей совсем не импонирует навечно укорениться в амплуа "странной ведьмы"

Француженка в изгнании Грин удивительным образом сочетает французское обаяние и британскую сдержанность. Еще в самом начале своей карьеры она сбежала из Франции в Лондон и купила там квартиру, чтобы избежать сравнений со своей матерью. Актриса не намерена возвращаться на родину и даже хочет получить британский паспорт, если ей не помешает Brexit, хотя и скучает по родному языку. "Играть на французском было бы настоящим отдыхом для меня. Мне не пришлось бы волноваться о своем английском. Твой голос и личность полностью меняются, когда ты говоришь на другом языке. Так что французский раскрыл бы еще одну меня. Настоящую меня", — отмечает актриса.

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К счастью, недавно ей выдалась возможность не только поработать на французском языке, но и отойти от амплуа мрачной дамы в викторианском костюме. В фильме режиссера Алисы Винокур "Проксима" Грин исполнила лучшую роль в своей карьере. Ее героиня Сара — французская космонавтка, которая приезжает в Россию, чтобы подготовиться к полету на Марс. Однако ради исполнения своей мечты ей придется оставить на Земле свою маленькую дочь. Сара сталкивается с бытовым сексизмом и постоянными насмешками коллег-мужчин и переживает не только человеческие нагрузки, но и болезненный разрыв со своим ребенком. Строгая, реалистичная и при этом невероятно эмоциональная драма действительно раскрыла миру совершенно другую Грин, и хочется, чтобы таких ролей у нее было больше.

Описание Кадр из фильма "Проксима" © TenLetters