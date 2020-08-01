Чулпан Хаматова прокомментировала уход Сергея Гармаша из "Современника"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Актриса Чулпан Хаматова заявила, что не видит в театре "Современник" никакой катастрофической или чудовищной ситуации, о которой заявил Сергей Гармаш, покинувший театр. Об этом актриса сообщила в интервью РБК.

"У [художественного руководителя театра Виктора] Рыжакова не было возможности себя показать. Не успели с ним познакомиться, как театр закрыли на карантин <...> Я считаю, что Виктор Рыжаков не гонится за модой в пустом смысле этого слова. Он имеет в виду "востребованный театр". И есть все шансы сохранить главное, что было в театре, - пульсацию времени и честный разговор со зрителем", - сказала Хаматова.

Виктор Рыжаков был назначен на пост художественного руководителя театра "Современник" 9 января после смерти Галины Волчек 26 декабря 2019 года. Народный артист РФ Сергей Гармаш выступил на закрытом сборе труппы театра "Современник" с заявлением о своем уходе. Он также направил своим коллегам письмо, в котором назвал причиной ухода "чудовищную ситуацию", сложившуюся при новом руководстве.

"Это выбор Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания. И если человек как художник не может согласиться с другим художником, значит он выбирает другой путь <...> Любая труппа рада иметь такого артиста. Радости большой нет, но и горя большого нет", - заключила она.