На церемонии вручения премии "Золотая маска" раздали 41 награду

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Церемония вручения Российской национальной театральной премии "Золотая маска" в 26-й раз состоялось во вторник. Впервые каждый из 41 лауреата получил свою награду не очно, а онлайн, передает корреспондент ТАСС.

Ведущими церемонии стали артисты Дарья Мороз и Сергей Епишев, они объявляли лауреатов со сцены Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ), прямая трансляция из которого велась на портале Rambler. Ведущие обратили внимание, что церемония "Золотой маски" началась в полдень, благодаря выбранному времени ее смогли увидеть во всех часовых поясах России.

"Каждый год вручение наград собирает нас в одном зале, сегодня такая встреча, к сожалению, невозможна. Но мы очень надеемся, что трансляция, новые технологии и наш общий интерес к театральному делу объединят нас, где бы мы ни находились. Ведь создание единого пространства для российских театров всегда было главной задачей фестиваля "Золотая маска", - сказал президент фестиваля Игорь Костолевский.

"Легкий жанр"

По традиции объявление начали с "легкого жанра". Триумфатором номинации стал спектакль "Винил" Пермского Театра-Театра, который одержал победу в пяти номинациях.

Спектакль стал лучшим в жанре оперетты-мюзикла. В номинации "Лучшая женская роль" победила актриса Анна Огорельцева, сыгравшая Капитолину в постановке, а Марат Мударисов был награжден как исполнитель лучшей мужской роли - Жоржи. Также были отмечены дирижер спектакля Татьяна Виноградова и актер Илья Линович за роли второго плана.

Лучшим режиссером оперетты-мюзикла стал Алексей Франдетти за мюзикл "Стиляги" в Театре наций.

Опера и балет

Лучшей оперной постановкой признали спектакль "Три сестры" театра "Урал Опера Балет". Режиссер этой постановки американец Кристофер Олден победил в номинации "Лучший режиссер в опере". Артистка театра Станиславского Дарья Терехова была награждена как исполнительница женской роли в опере "Влюбленный дьявол", а Антон Росицкий - как исполнитель мужской партии в этом же спектакле. Лучшим дирижером был назван Айнарс Рубикис за работу над спектаклем "Русалка" в Большом театре. В номинации "Работа композитора в музыкальном театре" отмечен автор оперы "Влюбленный дьявол" Александр Вустин посмертно.