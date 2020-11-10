На церемонии вручения премии "Золотая маска" раздали 41 награду

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Церемония вручения Российской национальной театральной премии "Золотая маска" в 26-й раз состоялось во вторник. Впервые каждый из 41 лауреата получил свою награду не очно, а онлайн, передает корреспондент ТАСС.
Ведущими церемонии стали артисты Дарья Мороз и Сергей Епишев, они объявляли лауреатов со сцены Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ), прямая трансляция из которого велась на портале Rambler. Ведущие обратили внимание, что церемония "Золотой маски" началась в полдень, благодаря выбранному времени ее смогли увидеть во всех часовых поясах России.
"Каждый год вручение наград собирает нас в одном зале, сегодня такая встреча, к сожалению, невозможна. Но мы очень надеемся, что трансляция, новые технологии и наш общий интерес к театральному делу объединят нас, где бы мы ни находились. Ведь создание единого пространства для российских театров всегда было главной задачей фестиваля "Золотая маска", - сказал президент фестиваля Игорь Костолевский.
"Легкий жанр"
По традиции объявление начали с "легкого жанра". Триумфатором номинации стал спектакль "Винил" Пермского Театра-Театра, который одержал победу в пяти номинациях.
Спектакль стал лучшим в жанре оперетты-мюзикла. В номинации "Лучшая женская роль" победила актриса Анна Огорельцева, сыгравшая Капитолину в постановке, а Марат Мударисов был награжден как исполнитель лучшей мужской роли - Жоржи. Также были отмечены дирижер спектакля Татьяна Виноградова и актер Илья Линович за роли второго плана.
Лучшим режиссером оперетты-мюзикла стал Алексей Франдетти за мюзикл "Стиляги" в Театре наций.
Опера и балет
Лучшей оперной постановкой признали спектакль "Три сестры" театра "Урал Опера Балет". Режиссер этой постановки американец Кристофер Олден победил в номинации "Лучший режиссер в опере". Артистка театра Станиславского Дарья Терехова была награждена как исполнительница женской роли в опере "Влюбленный дьявол", а Антон Росицкий - как исполнитель мужской партии в этом же спектакле. Лучшим дирижером был назван Айнарс Рубикис за работу над спектаклем "Русалка" в Большом театре. В номинации "Работа композитора в музыкальном театре" отмечен автор оперы "Влюбленный дьявол" Александр Вустин посмертно.
Спектакль "Артефакт-сюита" Большого театра выиграл в номинации "Лучший балет". Лучшим современным танцем была названа постановка "Лилит" Танцевального проекта "Солянка" из Кирова. За работу балетмейстера-хореографа отмечен Вячеслав Самодуров, поставивший "Приказ короля" в екатеринбургском театре "Урал Опера Балет".
Исполнительницей лучшей женской роли стала Полина Булдакова за роль Никии в спектакле "Баядерка" пермского Театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. В аналогичной мужской номинации был отмечен Артем Овчаренко за роль Леонта в "Зимней сказке" Большого театра. В номинации "Работа дирижера в балете" награжден Антон Гришанин ("Зимняя сказка", Большой театр).
Драма
Как всегда, в драматическом жанре отдельно награждались спектакли большой формы и малой формы. Так, в первой категории победила "Иранская конференция" Виктора Рыжакова в Театре наций. А лучшим драматическим спектаклем малой формы был назван "Преступление и наказание" Константина Богомолова в санкт-петербургском театре "Приют комедианта".
В номинации "Лучшая работа режиссера в драмтеатре" победителем был назван Дмитрий Крымов за спектакль "Сережа" на сцене МХТ имени Чехова. За лучшую женскую роль в драматической постановке была награждена Мария Смольникова, сыгравшая в этом спектакле. Лучшим исполнителем мужской роли стал Иван Волков, за роль Сирано де Бержерака в Александринском театре.
Призами отметили также кукольные спектакли. Лучшим в этом жанре стала постановка "Тишина. Посвящение Эдит Пиаф" Театральной компании Н. Сукониной и Союза театральных деятелей. За работу режиссера в кукольном театре наградили Анну Иванову-Брашинскую, поставившую спектакль "Про честное слово" в санкт-петербургском театре Karlsson Haus. Не обошли стороной и актеров кукольного театра. Здесь победителем вышел Алесь Снопковский, воплотивший образ Офелии в спектакле "Гамлет. Ширма" Большого театра кукол (Санкт-Петербург).
В номинации "Эксперимент" жюри премии выбрало проект "Хорошо темперированные грамоты" Театра Post в Санкт-Петербурге.
Спецпризы
Мастерская Дмитрия Брусникина была отмечена специальной премией жюри драматического театра и театра кукол за спектакль "Зарница" - "За блестящую реализацию молодым независимым театром идеи современной антиутопии в режиме кросс-жанрового спектакля и дух коллективного творчества". Также специальный приз получили создатели спектакля "Исследование ужаса" - "За талантливое театральное исследование философии жизни и творчества в условиях внешней несвободы".
Свою специальную премию вручило также жюри музыкального театра. Наградили хореографа Татьяну Чижикову и драматурга Анну Семенову-Ганц - "За поиск нового художественного языка в спектакле "Ударница" и Красноярский театр оперы и балета и творческий коллектив спектакля "Груди Терезия" - "За новый взгляд на оперный жанр в новом театральном пространстве".
Почетные лауреаты
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин посоветовал зрителям не переживать из-за необычного формата церемонии. "Единственное, что я вам могу предложить - включить свое творческое воображение и представить, что мы сидим в Большом театре или в Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, или в "Зарядье" - в общем в красивом зале, обмениваемся репликами, обсуждаем решение жюри", - сказал он в своем видеообращении.
Церемония продолжалась три часа, за это время была роздана 41 "маска", все они после объявления онлайн будут доставлены лауреатам. "О чем я действительно переживаю, что не состоялось чествование лауреатов премии "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Лауреатов этой премии утвердил секретариат Союза театральных деятелей, они много сделали в искусстве, я готов поклониться каждому и выразить свое почтение", - отметил Калягин.
В завершение церемонии на экране появились портреты лауреатов этой почетной номинации. Среди них советский и российский театровед Алексей Бартошевич, народный артист РСФСР Герард Васильев, народная артистка РСФСР Нина Гуляева, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, писатель Людмила Петрушевская, заслуженный учитель России Роксана Сац-Карпова, заслуженный деятель искусств РФ Анатолий Смелянский, народный артист СССР Николай Фадеечев, сценограф, живописец, график Марина (Людмила) Азизян, народный артист РФ и Украины Валерий Ивченко, народная артистка РФ Татьяна Пилецкая, народный артист РФ Юрий Кочетков, народный артист РФ Владимир Нестеров и народный артист РФ Виталий Стужев.