Большая игра на Ближнем Востоке: как США поступят с Ираном?

Действующая администрация США оставляет подводные камни, о которые вполне может споткнуться следующая. Госсекретарь Майкл Помпео в ноябре анонсировал блиц-программу санкций, направленных против Ирана. Каждую неделю в течение 60 гарантированно остающихся республиканцам дней в силу будет входить одна или несколько новых рестрикций. Первые из этих мер огласили 18 ноября: под ограничения попали благотворительная организация "Мостазафан" и министр разведки Махмуд Алави. Практика политической жизни показывает: вводить санкции гораздо проще, чем отменять их. Байден, если победит, вынужден будет иметь дело с оставленным ему Трампом наследством и объяснять, что получил в обмен на снятие каждого ограничения. Этот процесс рискует затянуться, а многие санкции — так и остаться на месте. Тем более что время работает на конфликт: в 2021 году в Иране состоятся всеобщие выборы, на которых могут победить ультраконсерваторы — решительные противники любого сближения с Америкой.

Стратегическая цель администрации Трампа — сделать так, чтобы заложенные ею подходы продолжали действовать и при правлении демократов. Это касается и ближневосточной политики, где споры между республиканцами и демократами ведутся о степени поддержки Израиля, отношениях с Саудовской Аравией и мерах по недопущению создания Ираном атомного оружия. Стратегия, выбранная демократами, предполагает поиск компромисса. Республиканцы, напротив, делают ставку на давление. "Цели администрации Трампа в отношении Ирана остаются неясными, но более всего напоминают попытку довести тамошние власти до коллапса или до безоговорочной капитуляции", — прокомментировал в разговоре с ТАСС эксперт вашингтонского Института стран Персидского залива Али Альфонех.

На официальном дипломатическом языке подход Белого дома получил название тактики "максимального прессинга". Начало ей положили в 2018 году, когда США вышли из ядерной сделки, оставлявшей Тегерану доступ к иностранным рынкам. С тех пор эта возможность все больше ускользает от иранских властей. Поставленные перед выбором зарубежные компании предпочли сохранить свои позиции в Америке и свернули сотрудничество с Ираном.

"Максимальный прессинг" с самого начала затронул иранский нефтяной экспорт — главную статью местных доходов. Под давлением США традиционные партнеры Тегерана стали один за другим отказываться от покупки его углеводородов. Некоторым Белый дом давал отсрочки, однако настаивал на прекращении сырьевых закупок в обозримом будущем. Итог для Ирана оказался удручающим. В 2018-м ВВП снизился на 5,4 %, в 2019-м — на 7,6%.

Несмотря на столь глубокое проседание, далеко не все возможные санкции были введены в действие. Как дают понять в Госдепартаменте США, удар может прийтись по любым государственным организациям Ирана, связанным с его баллистической программой (ее опасность в том, что иранские ракеты потенциально могут долететь до территории Израиля) либо поддержкой шиитских движений на Ближнем Востоке (их ракеты действительно долетают: у одних — до Израиля, у других — до Саудовской Аравии). В фокусе внимания Госдепа одна из близких Ирану сил — "Ансар Аллах", или хуситы Йемена.

В этом вопросе позиции демократов и республиканцев расходятся. Джозеф Байден призывает к миру в Йемене и критикует многолетнюю саудовскую военную операцию. Если Госдеп, как от него ожидают, в ближайшие недели причислит хуситов к террористам, то новой администрации трудно будет призывать кого бы то ни было садиться с ними за стол переговоров.

Сделка на переделку

На этом фоне практически все ожидают от Джозефа Байдена быстрых действий. Экономике Ирана, серьезно пострадавшей от пандемии, срочно требуется глоток свежего воздуха — им вполне могло бы стать упразднение основных положений санкционного режима. Глава МИД исламской республики Джавад Зариф считает, что достичь этого просто: достаточно "трех указов" Байдена. Президент Роухани видит этот переход сложнее: он не против сначала получить с Америки компенсацию за упущенную выгоду на нефтяном рынке в 2018–2020 годах.