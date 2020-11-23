"Восточное партнерство". У ЕС не хватает ресурсов для стран-участниц?

В июне этого года главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите с лидерами стран "Восточного партнерства" подтвердили приоритетное для внешней политики блока значение этой программы, направленной на сближение с ЕС Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Однако пандемия и ее последствия, негативно отражающиеся на экономике европейского сообщества, могут стать факторами, которые заставят ЕС, по крайней мере временно, сосредоточиться на внутренних проблемах, отодвинув интеграцию в рамках проекта на второй план. "Восточное партнерство" — многосторонняя программа Европейского союза, направленная на развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР. Она была инициирована министрами иностранных дел Швеции и Польши Карлом Бильдтом и Радославом Сикорским. Официально программа была запущена 7 мая 2009 года. Евросоюзом были поставлены две задачи, мотивирующие государства на сближение с ЕС: подписание с ними соглашений об упрощении и последующей отмене визового режима и о свободной торговле. Участникам программы также рекомендовано принять на себя контрактные обязательства по проведению реформ, направленных на внедрение европейских правил в национальное законодательство, что на языке ЕС называется "усиление институтов и сближение юридических норм".

Описание Участники саммита "Восточного партнерства" в Праге, 7 мая 2009 года © EPA/SRDJAN SUKI

В зависимости от глубины принятых на себя обязательств страны "Восточного партнерства" получают целевую финансовую помощь от ЕС. По данным Еврокомиссии, на эти нужды Брюссель выделил только в 2014–2017 годах €2,8 млрд. Следующий саммит инициативы с участием глав государств планируется в марте 2021 года. По мнению профессора Люблинского католического университета, эксперта проекта Team Europe ("Команда Европа") при представительстве Европейской комиссии в Польше Беаты Пискорской, "Восточное партнерство" с момента его создания по инициативе Польши и Швеции более 10 лет назад сейчас утратило интенсивность". "Первоначальные планы, начиная от создания "кольца друзей" вокруг ЕС, основанного на верховенстве закона, демократии, правах человека и свободной рыночной экономике, не до конца были реализованы. Несмотря на то что основная среднесрочная цель партнерства была достигнута на 50% — соглашения об ассоциации и свободной торговле были подписаны с половиной стран-бенефициаров (Украиной, Молдавией и Грузией), и с ними был установлен безвизовый режим, — сотрудничество, несмотря на первоначальный энтузиазм с обеих сторон, несколько замедлилось", — указала Пискорская в беседе с корреспондентом ТАСС. Причины замедления По словам Пискорской, этому есть несколько причин. Во-первых, ЕС в течение нескольких лет боролся со многими внутренними кризисами, касающимися беженцев, финансов, популизма, общих ценностей, Brexit'а, но и, конечно же, в последние месяцы — пандемии коронавируса.

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"Это в значительной степени отвлекает внимание ЕС от проблем и вызовов по соседству, даже если они касаются безопасности и стабильности. С другой стороны, значительная дифференциация стран-партнеров с точки зрения политического устройства и близости отношений с ЕС является ключевым фактором, определяющим масштабы сотрудничества в рамках инициативы", — указала профессор. Как считает Пискорская, "возможность укрепления отношений ЕС со всем "Восточным партнерством" в настоящее время очень маловероятна", так как подход шести стран к этому проекту очень разнороден. Украина, Грузия и Молдавия — более интегрированы с ЕС, Армения — менее заинтересована в сотрудничестве, а у Азербайджана и Белоруссии — очень незначительны связи с блоком. Влияние пандемии "Вспышка коронавирусной пандемии изменила приоритеты многих стран и правительств — государства сосредоточились на спасении экономик, — отметила эксперт. — В специфических условиях пандемии, затронувшей весь мир, под вопросом стоят заявления лидеров Евросоюза на июньском саммите о том, что "Восточное партнерство" является приоритетом внешней политики ЕС". "Скорее всего, в условиях прогнозируемого экономического кризиса в Европе и мире приоритеты во внешней политике ЕС изменятся", — констатировала она.

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По мнению Пискорской, "еще более сомнительно, чтобы эти государства пополнили ряды ЕС еще до Западных Балкан". "Поэтому представляется, что наиболее реальным сценарием будет продолжение прежних условий партнерства для государств, наиболее заинтересованных в этом, то есть Украины, Грузии и Молдавии, однако по-прежнему без предоставления им перспективы членства", — указала она. Логичным было бы предположить, что в условиях вызванных пандемией проблем Евросоюз предложит своим партнерам на востоке какую-то помощь. Но, судя по всему, ресурсов на "круг друзей" не хватает. "В нынешних условиях, особенно во время пандемии, на первом месте стоит необходимость поддержки экономик государств-членов, которые ослаблены из-за локдауна, а также обеспечить меры поддержки гражданам стран "Восточного партнерства" в борьбе с коронавирусом", — сказала Пискорская, выразив мнение, что "это ставит под сомнение эффективность нынешней формы работы этого проекта, особенно в финансовом измерении". "Поэтому в этот непростой момент для всех стран и международных организаций сложно однозначно сказать, будет ли Европейский союз и дальше интересоваться проектом", — резюмировала она. Каково будущее? Многие политики и эксперты сходятся во мнении, что "Восточное партнерство" нуждается в реформировании. Польские власти считают, что инициатива должна стать более амбициозной. "Эта программа требует пересмотра, чтобы соответствовать меняющемуся миру и новой геополитической реальности в регионе", — говорил не так давно ныне уже экс-министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, предлагая реформировать этот проект в областях сближения правовых норм, институционализации и расширения сотрудничества по отдельным вопросам. Он имел в виду противодействие нелегальной миграции, развитие транспортной инфраструктуры, энергетическую безопасность и защиту окружающей среды. По словам бывшего министра, в существующих соглашениях, нацеленных на сближение стран бывшего СССР с ЕС, некоторые цели недостаточно амбициозны, а многие задачи чрезмерно сложны.

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Молдавский премьер-министр Ион Кику выступил с мнением, что еще до пандемии интеграционный проект подошел к моменту истины. "Он либо обновится, получив новое дыхание, либо медленно, но уверенно будет терять свою политическую актуальность. Пандемия ускорила этот процесс", — сказал он. "Несомненно, необходимо модифицировать этот формат, адаптировать его к текущим вызовам, стоящим перед обеими сторонами, потому что дальнейшее сотрудничество между отдельными государствами — членами этой инициативы и ЕС, а также между отдельными государствами "Восточного партнерства" по многосторонней формуле — будет очень трудной или даже невозможной задачей", — отметила Пискорская. По ее мнению, "приоритетом Евросоюза будет создание сильных государственных институтов в этих странах и социально-экономическое развитие, что может оказать положительное влияние на весь регион". "Двустороннее сотрудничество со странами "Восточного партнерства" будет играть все более важную роль, а это означает, что значение проекта как "политического зонтика" будет уменьшаться. Это неизбежно приведет к усилению различий между подходами к ассоциированным и неассоциированным странам, возможно, даже к созданию "Восточного партнерства" разных скоростей", дифференциации инструментов партнерства и даже к неоднократно предлагаемому в ЕС созданию "Восточного партнерства плюс". Новый элемент Тем временем в Евросоюзе начинает вырисовываться новый, достаточно неожиданный инструмент, который он может использовать во внешней политике и укреплении отношений с государствами "Восточного партнерства". Речь идет о вакцинации от коронавируса. Пока вакцины нет, но уже известно, что стратегия вакцинации Еврокомиссии включает подписание контрактов на предзаказ препаратов с шестью западными компаниями. Первый из этих контрактов — с AstraZeneca на 400 млн доз — вступил в силу 27 августа, и Еврокомиссия уже заплатила по нему €336 млн. В общей сложности Еврокомиссия намерена получить от 1 до 2 млрд доз вакцин от всех шести производителей.

Описание В штаб-квартире фармацевтической компании AstraZeneca © EPA-EFE/DAN HIMBRECHTS