Президент Йемена назвал важнейший приоритет нового правительства

КАИР, 26 декабря. /ТАСС/. Важнейшим приоритетом нового правительства Йемена станут проблемы экономики и поддержка национальной валюты. Об этом, как передает телеканал Al Arabiya, заявил в субботу президент республики Абд Раббо Мансур Хади на заседании кабмина после принесения его министрами присяги в Эр-Рияде.

"Наиболее важными приоритетами являются решение экономических проблем, поддержка национальной валюты, а также привлечение и повышение доходов государства и его различных институтов", - сказал он. Глава государства также призвал членов кабмина в срочном порядке направиться в считающийся временной столицей Йемена южный портовый город Аден, чтобы провести там первое официальное заседание, указав при этом на необходимость вывода из него всех воинских формирований и передачи ответственности за безопасность силовым структурам. Кроме того, президент заявил о том, что считает йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) "угрозой для всех йеменцев без исключения".

Новое правительство Йемена было сформировано на прошлой неделе под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика в соответствии с Эр-Риядским соглашением, заключенным еще в ноябре 2019 года между Южным переходным советом (ЮПС) и признанными международным сообществом властями страны. "Перед нами стоит большая ответственность, но мы будем сообща работать над преодолением проблем в различных областях", - сказал глава кабмина во время церемонии присяги.

Обстановка в Йемене и противостояние на юге

Согласно Эр-Риядскому соглашению, правительство формируется из 24 министерских постов, которые в равной степени распределены между южными и северными провинциями. Кроме того, стороны договорились слить воедино все подконтрольные им вооруженные отряды и силовые структуры, подчинить их Минобороны и МВД, а также объединить усилия под руководством аравийской коалиции с целью противостоять хуситам и террористическим группировкам "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Тогда эта инициированная саудовцами сделка на время успокоила ситуацию на юге страны, после того как в августе того же года южане захватили Аден и ряд регионов в соседних провинциях.

Между тем позднее стороны вновь погрязли в распрях, которые спровоцировали новый виток насилия, а также привели к тому, что ранее в текущем году ЮПС объявил о самоуправлении в контролируемых им районах, в том числе в Адене, введя также на этих территориях режим чрезвычайного положения. Успокоить ситуацию и вернуть ЮПС к переговорам с правительством саудовцам удалось только к концу июня. В то же время формирования сторон неоднократно вступали в вооруженные столкновения, в которых были погибшие и раненые.

В августе 2014 года началось противостояние между йеменскими властями в лице президента Хади и его сторонников с хуситами. В январе 2015 года "Ансар Аллах" захватило столицу страны Сану и позднее сформировало свое параллельное правительство. Президент Хади с членами его кабмина вынуждены были перебраться в Аден, а в настоящее время большую часть времени проводят в Эр-Рияде. В наиболее активную фазу противоборство перешло с вторжением в страну в марте 2015 года просаудовской коалиции. Продолжающийся почти шесть лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.