СМИ: инаугурацию Байдена посмотрели больше телезрителей, чем подобную церемонию Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Показ церемонии инаугурации нового президента США Джозефа Байдена опередил по числу телезрителей трансляцию вступления в должность его предшественника Дональда Трампа в 2017 году. Об этом в четверг сообщил журнал Variety со ссылкой на предварительные данные исследовательской службы Nielsen.

О чем говорил Байден в своей инаугурационной речи

Победа демократии и единство нации. О чем говорил Байден в своей инаугурационной речи

По ее сведениям, получасовую церемонию приведения к присяге президента Байдена и вице-президента Камалы Харрис посмотрели в среду 39,87 млн человек, в то время как за инаугурацией Трампа следили 38,35 млн телезрителей. Таким образом, вступление в должность 46-го президента США привлекло к экранам на 4% больше зрителей, чем церемония его предшественника.

Наибольшую телеаудиторию собрала телекомпания CNN (9,9 млн человек), на втором месте - телекомпания ABC (7,66 млн человек), на третьем - телекомпания NBC (6,89 млн человек).

Церемония инаугурации Байдена прошла в среду в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования в связи с распространением в стране нового коронавируса. Кроме того, ее организаторы отказались от торжественного парада по случаю вступления в должность нового главы государства. В день церемонии не было зафиксировано каких-либо происшествий, хотя после беспорядков в американской столице 6 января были приняты повышенные меры безопасности.