В Мьянме начались неполадки с интернетом на фоне сообщений о задержании политиков

ТАСС, 1 февраля. Перебои с интернет-связью наблюдаются в понедельник в Мьянме на фоне поступающей информации о задержании государственного советника, лидера правящей партии и главы МИД страны Аун Сан Су Чжи и президента республики Вин Мьина. Об этом сообщает международная некоммерческая организация NetBlocks.

"Сетевые данные интернет-обсерватории NetBlocks указывают на начало массовых сбоев в работе интернета в Мьянме на фоне сообщений о военном восстании и задержании политических лидеров, включая Аун Сан Су Чжи", - говорится на сайте организации.

В свою очередь мьянманское бюро британской телерадиовещательной компании BBC информировало об отключении интернета и телефонной связи в столице страны, городе Нейпьидо. Кроме того, сообщается, что на улицах Нейпьидо и крупнейшего города страны Янгона появились военнослужащие. Также о сложностях в вещании сообщила государственная вещательная служба "Радио и телевидение Мьянмы" (MRTV).

"Мы с уважением сообщаем, что MRTV и "Радио Мьянмы" не могут вести регулярное вещание из-за проблем со связью", - говорится в публикации, размещенной на странице MRTV в Facebook.

Ранее агентства Reuters и France Press (AFP) сообщили со ссылкой на пресс-секретаря правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию" (НЛД) Мьо Ньинта, что утром в понедельник были задержаны президент Мьянмы и глава НЛД, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики. Ньинт добавил, что другие высокопоставленные представители НЛД тоже были "схвачены". Он также сообщил AFP, что Аун Сан Су Чжи была задержана мьянманскими военными, которые, по его мнению, "находятся в процессе организации государственного переворота".