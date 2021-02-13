Суд в США не стал препятствовать экстрадиции в Японию организаторов побега Карлоса Гона

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Верховный суд США отклонил ходатайство с требованием отложить экстрадицию в Японию двух американцев, подозреваемых в содействии побегу бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press .

Соответствующее решение вынес судья Стивен Брейер, отклонив ходатайство Питера Тейлора и его отца Майка Тейлора. В минувшую пятницу они обратились в Верховный суд с просьбой отменить постановление апелляционного суда, который ранее не стал препятствовать их экстрадиции в Японию. Юристы Тейлоров настаивали на том, что их клиенты могут быть подвергнуты в Японии пыткам и несправедливому обращению.

Associated Press подчеркивает, что Верховный суд являлся для двух американцев последней инстанцией, решение которой могло повернуть дело в их пользу. Ранее ожидалось, что Тейлоров могут выдать Японии уже на этой неделе.

В июле 2020 года прокуратура Токио официально объявила, что обратилась к США с просьбой о выдаче бывшего бойца американского спецназа и его сына, которых подозревают в организации побега Гона из Японии. Запрос был основан на двустороннем соглашении об экстрадиции преступников и объявленных в розыск. Тейлоры были арестованы в США в мае того же года по запросу японских властей.

Японское следствие подозревает, что Тейлор и его сын в декабре 2019 года встретились в одной из токийских гостиниц с Гоном, который перед этим бежал из-под домашнего ареста. Они вместе приехали в город Осака на юго-западе японского острова Хонсю. В международном аэропорту Осаки экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры в частный самолет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан.