Иран переходит в режим подготовки к президентским выборам

В Иране началась регистрация кандидатов для участия в запланированных на 18 июня президентских выборах, которая продлится до 16 марта. В течение семи дней желающие принять участие в избирательной гонке со всей страны могут подать свои заявки. 20 марта в Иране празднуется один из главных национальных праздников - Ноуруз (иранский Новый год), после чего в стране начинаются двухнедельные выходные. Фактически прием заявок от желающих участвовать в выборах становится основным событием под занавес иранского календарного года. Официально агитация на выборах среди одобренных кандидатов начнется не раньше чем за месяц до их проведения. Однако можно сказать, что реальная предвыборная кампания в Иране уже началась, поскольку кандидаты будут пытаться привлечь внимание общественности. Привычная активность Президент в Иране является вторым по значимости официальным лицом после руководителя и духовного лидера страны. Он отвечает за исполнение конституции, возглавляет исполнительную власть, назначает министров и представляет их кандидатуры Меджлису (парламенту) на утверждение, отчитывается за действия кабинета министров перед Меджлисом, подписывает международные договоры и соглашения от имени иранского правительства, несет ответственность за планирование и исполнение бюджета.

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По обыкновению, жители Ирана с первого дня начали активно отправлять заявки для участия в президентских выборах. С формальной точки зрения кандидатом может стать любой житель страны старше 18 лет, который имеет иранское происхождение и гражданство страны, достойную биографию, принадлежит к официальной религии (исламу), набожный, твердо верит в основы республики, а также обладает организаторскими способностями. В связи с коронавирусом в этом году власти особый упор делают на возможность подать заявки в электронном виде. Как сообщает агентство ISNA, по итогам первого дня этим способом воспользовались 36% отправивших свои документы на рассмотрение. Всего к 18:00 первого дня приема заявок для участия в выборах свои документы отправили 2 252 человека. После регистрации для участия в избирательной гонке кандидатуры должны быть одобрены Советом стражей конституции Ирана. Так, на предыдущих выборах президента были одобрены шесть кандидатур, однако два претендента позже отозвали свои кандидатуры в пользу других участников. Отбор заявок Советом страже конституции начнется сразу после завершения регистрации желающих. Однако, учитывая близость конца календарного года, допущенные кандидаты, вероятно, будут названы только в начале апреля. Непростая кампания Начало приема заявок для участия в президентских выборах в Иране проходит в непростое для страны время. Ее экономика продолжает испытывать последствия эпидемии COVID-19 и введенных при президенте США Дональде Трампе санкций. Новый глава Белого дома Джо Байден выступает за возврат Вашингтона к ядерной сделке и снятие соответствующих санкций, однако он настаивает, что первый шаг для возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) должна сделать иранская сторона. Тегеран при этом заявляет, что США вышли из соглашения, поэтому первым шагом должна быть отмена их санкций. Иными словами, на сегодняшний день возвращение к ядерной сделке США в период президентства Хасана Роухани остается под вопросом. Формально обе стороны выступают за возрождение СВПД, однако вопрос о механизмах возврата к соглашению остается открытым.

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