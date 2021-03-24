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Бюро представителя ОБСЕ следит за санкциями Украины против российских СМИ

Однако бюро отказалось их прокомментировать

ВЕНА, 24 марта. /ТАСС/. Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру следит за случаями введения санкций против российской прессы на Украине, но не может их прокомментировать. Об этом ТАСС сообщили в учреждении в среду в ответ на просьбу дать оценку санкциям Украины против российских СМИ, в том числе ТАСС, "Ленты.ру", "Газеты.ру".

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"Бюро представителя [ОБСЕ] по СМИ внимательно следит за подобными случаями, но не может их комментировать", - отметили в этом бюро ОБСЕ.

Вечером во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций сроком на три года в отношении ряда российских компаний и СМИ, в том числе ТАСС, "Ленты.ру", "Газеты.ру", МИА "Россия сегодня". Всего ограничения коснулись 82 компаний. Санкции включают блокировку их активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений, а также запрет на осуществление публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг.

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