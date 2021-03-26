Украина перейдет в 2021 году на московское время

КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Украина так и не сумела на законодательном уровне отменить сезонный перевод стрелок часов и, соответственно, ежегодный переход в московский часовой пояс. Однако в парламенте надеются, что нынешний переход на летнее время станет последним в истории государства.

"В ночь с 27 на 28 марта стрелки переводят на час вперед. Уже на этих выходных фактически придется просыпаться на час раньше. Но я очень надеюсь, что это последний год, когда мы будем переводить часы", - заявил в пятницу первый заместитель спикера Верховной рады Руслан Стефанчук, которого цитирует пресс-служба парламента.

По мнению Стефанчука, на Украине в конечном итоге необходимо отменить сезонный перевод часов. "Экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана, а вред очевиден", - аргументирует он, уточнив, что перевод негативно влияет на биоритмы человека. "95% территории Украины находится в пределах часового пояса UTC+2. Ввести на всей территории Украины единое время - геополитическая задача", - подчеркнул он.

Еще одним аргументом в пользу своей идеи Стефанчук указал противостояние Украины с Россией. "Хочу напомнить, что после аннексии Крыма Российская Федерация сразу же приняла решение и установила на временно оккупированных территориях московское время", - отметил он.

Несмотря на неоднозначность отношения к сезонному переводу стрелок часов в обществе, Стефанчук признал, что этот вопрос не стоит того, чтобы его выносить на референдум. "Надо учитывать, что стоимость проведения одного референдума - ориентировочно 2 млрд гривен ($71,5 млн). Стоит ли тратить такие средства, чтобы узнать мнение населения о том, на каком времени остаться?" - заметил политик. В связи с этим он пообещал решить вопрос силами парламента. "Мы усовершенствуем наработанное, и, надеюсь, что эта идея будет воплощена в ближайшее время", - резюмировал Стефанчук.

Законодательно-временные неудачи

Именно Стефанчук стал автором законодательной инициативы об отмене летнего времени на Украине и, соответственно, выходе страны из московского часового пояса навсегда. Соответствующий документ, который носит название "Об исчислении времени на Украине", он подготовил еще в прошлом году. Законопроект предполагает отмену сезонного перевода часов и внедряет понятие единого киевского времени, которое должно на час отличаться от московского и действовать в том числе на территориях, которые Украина считает своими, то есть в российском Крыму, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. "Установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени позволит укрепить безопасность Украины и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечал Стефанчук, на Украине до сих пор отсутствует закон, который регулирует порядок исчисления времени, а ежегодный переход на летнее и зимнее время происходит в соответствии с постановлением правительства от 1996 года. Новый закон, считает он, не только восполнил бы отсутствие необходимой нормативной базы, но и помог бы Украине бороться с влиянием России.

Первое чтение документ успешно прошел в парламенте 3 марта. Его окончательное принятие воспрепятствовало бы переводу в ночь на 28 марта стрелок часов на Украине на час вперед, что раз в год страну приводит к совпадению с московским часовым поясом. Однако 19 марта законопроект не набрал необходимого количества голосов и был отправлен на повторное второе чтение. В итоге до воскресенья, когда запланирован традиционный перевод стрелок часов, депутаты проголосовать не успеют.

На Украине действует сезонный перевод часов дважды в год. На летнее время, на час вперед, страна переходит в последнее воскресенье марта, после чего время на Украине совпадает с московским, а на зимнее, на час назад, - в последнее воскресенье октября. В ДНР и ЛНР действует московское время, республики не переводят стрелки часов. В Республике Крым с 2014 года, когда произошло воссоединение полуострова с Россией, также действует московское время.