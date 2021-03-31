Еврокомиссар заявил, что ЕС обсудит санкции против России за преследование судей Литвы

ВИЛЬНЮС, 31 марта. /ТАСС/. Евросоюз намерен обсудить возможность введения санкций против должностных лиц РФ за преследование прокуроров и судей Литвы, которые вынесли неправосудный, как его оценивает российская сторона, приговор гражданам РФ по делу о событиях января 1991 года в Вильнюсе. Об этом в среду агентству BNS заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"У ЕС есть инструменты ответа на политически мотивированные действия России, которые позволяют применить персональные санкции в отношении лиц за нарушение прав человека. На уровне Совета Европы мы сможем обсудить введение санкций против лиц, преследующих прокуроров и судей Литвы", - сказал он.

Следственный комитет РФ возбудил в апреле 2019 года уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые вели процесс. Как отмечала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, они подозреваются в совершении преступления по статьям за вынесение заведомо неправосудного приговора, так как события в Вильнюсе 1991 года имели место в период нахождения Литвы в составе СССР, а войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с советским законодательством. Следствием приняты, как подчеркивала Петренко, необходимые меры к организации международного розыска обвиняемых.

В январе 1991 года в ситуации политического двоевластия в уличных стычках сторонников независимости и тех, кто хотел, чтобы Литва оставалась в составе Советского Союза, в Вильнюсе погибли 14 человек, более 700 пострадали. Литовская сторона обвинила в гибели гражданских лиц, советских военных и политическое руководство СССР. Всего обвинения по статьям за военные преступления и преступления против человечности были предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. Эти страны отрицательно ответили на просьбы о помощи в процессуальных действиях против своих граждан.

Реально на скамье подсудимых оказались всего два человека. Один из них - ветеран вооруженных сил полковник запаса Мель. В марте 2014 года он был задержан в Литве, куда в очередной раз легально въехал из Калининградской области по делам. Все это время он находится под стражей. Второй - проживающий в Вильнюсе бывший военнослужащий Геннадий Иванов, также гражданин России. Он до окончания судебных процедур оставался на свободе, но у него были изъяты документы.

В среду Апелляционный суд Литвы, рассмотрев жалобы защиты и прокуроров, принял вердикт об ужесточении приговоров россиянам: Мелю - с семи до десяти лет, Иванову - с четырех до пяти лет.