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Дело Ассанжа и WikiLeaks

Госдеп: ситуация с Ассанжем не противоречит стандартам в области прав человека

Дело основателя организации WikiLeaks рассматривается в соответствии с законами США и Великобритании, заявил и.о. первого заместителя помощника госсекретаря США

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Ситуация вокруг основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа не противоречит международным стандартам в области прав человека. Такое мнение выразил в среду исполняющий обязанности первого заместителя помощника госсекретаря США Скотт Басби, занимающийся вопросами, связанными с защитой прав человека.

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"Соответствует ли обращение с <...> господином Ассанжем, которого некоторые также называют политическим заключенным, американским стандартам [в области] прав человека?" - спросил один из журналистов во время телефонного брифинга, посвященного опубликованному днем ранее Госдепом докладу о ситуации с правами человека в мире.

Басби ответил, что рассматривается. "Дело господина Ассанжа рассматривается в соответствии с законами США и Великобритании, которые соответствуют международным стандартам в области прав человека", - добавил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Во вторник Госдепартамент обнародовал доклад о ситуации с правами человека в мире за 2020 год. В этом документе американские власти подвергли критике ряд стран, в том числе РФ. Глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что опубликованный Вашингтоном доклад не соответствует нормам международного права и содержит "очевидные элементы вмешательства" в суверенные дела России. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что доклад Госдепартамента о соблюдении прав человека регулярно воспроизводит "очень похожие тезисы" в отношении России, в Москве не согласны с его выводами.

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СШАДело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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