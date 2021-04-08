Главы МИД Украины и Польши обсудили обострение в Донбассе и "Северный поток - 2"

КИЕВ, 8 апреля. /ТАСС/. Главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обсудили в Киеве обострение ситуации в Донбассе, а также тему строительства "Северного потока - 2". Об этом сообщила в четверг пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, который посетил Украину со срочным визитом <...>. Кулеба подробно проинформировал Рау относительно систематического обострения Россией ситуации с безопасностью на неподконтрольных территориях Украины, стягивания российских войск к границам Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Рау "выразил обеспокоенность действиями России" и заверил, что Польша поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность. По данным украинского МИД, "стороны также обсудили энергетическую составляющую региональной безопасности, в частности, в контексте реализации проекта "Северный поток - 2". Кроме того, собеседники обменялись мнениями по проблематике углубления военно-политического сотрудничества, трансграничных и приграничных связей, вопросам сохранения культурно-исторического наследия, а также противодействия последствиям пандемии COVID-19. В МИД Украины сообщили, что Польша выразила поддержку курса Киева на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО.

Министры также коснулись приоритетов будущего председательства Польши в ОБСЕ, которое перейдет к ней в 2022 году, уделили особое внимание укреплению взаимодействия Украины, Польши и Литвы в формате "Люблинского треугольника" - новой платформы регионального сотрудничества, созданной этими странами в конце июня прошлого года, а также обсудили подготовку встречи новой инициированной Киевом переговорной площадки "Крымская платформа", запланированной на август.

Обострение в Донбассе и внеплановый визит

Рау прибыл в Киев с незапланированным визитом в четверг. Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, сроки визита, который должен был состояться позже, были перенесены в связи с обострением ситуации в Донбассе.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также вновь напомнил, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск указали на невыполнение Киевом июльских договоренностей как главную причину обострения. Кроме того, министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что украинские власти пытаются перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу и спровоцировать республики на силовое решение.