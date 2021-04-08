Зеленский подтвердил, что ситуация в Донбассе обострилась

КИЕВ, 8 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг во время посещения линии соприкосновения в Донбассе заявил, что ситуации в этом регионе действительно обострилась.

"Действительно, обострение ситуации в Донбассе есть, мы все это видим, видят и бойцы, и главнокомандующие, все командиры", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24".

По мнению Зеленского, "все, у кого есть власть на Украине, должны быть в Донбассе, хотя бы по очереди", для поддержки украинских бойцов. "Кто там будет потом работать в высоких кабинетах, если границы некому будет защищать? Военные делают все, чтобы защищать свою страну и удерживать режим прекращения огня", - добавил он.

Ранее офис главы украинского государства сообщил, что Зеленский прибыл на линию соприкосновения в Донбассе и пообщался с военнослужащими, которые "рассказали президенту о ситуации на фронте".

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения.

Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск указали на невыполнение Киевом июльских договоренностей как главную причину обострения. Кроме того, министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что украинские власти пытаются перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу и спровоцировать республики на силовое решение.