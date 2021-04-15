Bloomberg: США намерены ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы и кибератаки

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены ввести санкции в отношении России в связи с подозрениями в том, что российская сторона якобы стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds, а также якобы вмешивалась в выборы президента США. Об этом в четверг со ссылкой на несколько источников сообщило агентство Bloomberg .

По его данным, санкции могут коснуться около десятка россиян, в числе которых "представители властей и разведки". Кроме того рестрикции могут затронуть около 20 юридических лиц, среди которых, по сведениям источников Bloomberg, числятся издания, контролируемые, по мнению американской стороны, российской разведкой, а также иностранные компании, якобы "действующие в интересах Москвы". Уточняется, что рестрикции могут быть введены уже в четверг. В то же время, согласно версии агентства Reuters, санкции могут затронуть до 30 юридических лиц.

Источники Bloomberg также сообщили, что власти США намерены выслать из страны 10 российских официальных лиц и дипломатов. В Госдепартаменте, Белом доме и Минфине на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию пока не ответили.

Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к кибератаке в США через ПО SolarWinds, равно как утверждения американской стороны о российском вмешательстве в выборы в США. В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу заявил, что возможные новые антироссийские санкции США будут свидетельствовать о том, что слова американской стороны расходятся с делом.

Президент США Джо Байден позвонил во вторник президенту России Владимиру Путину. Как сообщили в пресс-службе Кремля, американский лидер предложил рассмотреть возможность проведения личной встречи в обозримой перспективе, а также высказал заинтересованность в нормализации двусторонних отношений и обеспечении стратегической стабильности.