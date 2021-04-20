Пентагон заявил, что переброска истребителей США в Польшу не связана с Украиной

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Американские истребители были переброшены в Польшу в рамках учений, данные действия никак не связаны с ситуацией на границе между РФ и Украиной. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Это стандартные учения <...>. Это не конкретная реакция на то, что происходит на границе с Украиной или в Крыму. Это вполне рутинная [операция]. Мы делаем это постоянно. Как вы знаете, у нас есть ротационное присутствие [сил] в Польше, что мы очень ценим и приветствуем. Это часть этого ротационного элемента подготовки", - сказал Кирби.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в понедельник в Twitter, что Европейское командование ВС США перебросило в республику несколько десятков истребителей в рамках учений. По словам главы польского военного ведомства, речь идет о "нескольких десятках американских самолетов F-15 и F-16". Как пояснил Блащак, "Европейское командование Вооруженных сил США отрабатывает быструю переброску ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов".

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.