Кравчук вслед за Зеленским заявил, что хотел бы обсудить тему Донбасса с Путиным

КИЕВ, 21 апреля. /ТАСС/. Руководитель украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-президент страны Леонид Кравчук вслед за главой государства Владимиром Зеленским заявил, что хотел бы обсудить проблему конфликта в регионе с лидером России Владимиром Путиным.

"Безусловно [готов встретиться в рамках переговоров по Донбассу], хоть сегодня. У меня есть что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлевским политикам <...>. Нам нужно всем говорить, и это уже наша задача", - сказал он в среду в комментарии телеканалу "Украина-24".

Ранее Зеленский в своем видеообращении предложил Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда" сообщил в среду, что Путин получил текст выступления Зеленского с предложением о встрече в Донбассе, но, возможно, еще не успел с ним ознакомиться.

Кравчук в связи с этим заявил, что в настоящее время сложно говорить о том, состоится ли встреча украинского и российского президентов.