США изучают возможность дистанционного содействия Афганистану после вывода войск

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. США могут продолжить оказывать консультации в сфере безопасности Афганистану и осуществлять обслуживание военной техники в дистанционном формате, но точно не будут оставлять там с данной целью военных. Об этом заявил во вторник на онлайн-конференции глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии.

"Мы изучаем возможность делать это удаленно, но точно не станем заниматься этим непосредственно на месте. Такой вариант не рассматривается, - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли США оказывать какую-либо поддержку властям Афганистана после ухода. - Президент сказал - никого, значит никого".

14 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из этой страны в мае и завершить его к 11 сентября.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в регионе превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.