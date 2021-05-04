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Кризис на Украине

МИД Франции: контактная группа по Донбассу важна для выполнения целей Парижского саммита

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу призваны способствовать претворению в жизнь условий минских соглашений и решений Парижского саммита, состоявшегося в декабре 2019 года. Об этом заявил корреспонденту ТАСС источник во французских дипломатических кругах, комментируя заявления экс-президента Украины и главы делегации Киева в ТКГ Леонида Кравчука о возможном изменении формата переговоров.

"Параллельно с дискуссиями в нормандском формате они должны обеспечить выполнение на местах обязательств, взятых сторонами в рамках минских соглашений, и мер, согласованных по итогам Парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года", - заявил собеседник агентства.

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