Министр ВС Франции прокомментировала публикацию петиции военных властям

Ранее журнал опубликовал послание группы действующих французских военных с осуждением реакции властей Франции на обращение отставных генералов, заявивших о риске гражданской войны в стране в связи с угрозой, которую несут исламисты и банды из пригородов. Авторы нового текста указывают на распространение насилия в городах страны, а также "ненависти к Франции и ее истории". По их мнению, во Франции "уже тлеет гражданская война".

"Сложно вести дискуссии с людьми, о которых мы не знаем, кто они такие", - прокомментировала Парли анонимную петицию группы действующих военных. Она также считает, что "это письмо свидетельствует о грубом политическом манипулировании". Министр обратила внимание на то, что "простые просмотры обращения на сайте засчитывались журналом как подписи под петицией".

Парли отметила, что "в тексте использована вся риторика крайне правых сил". "Цель этого обращения очевидна: разделить, расколоть нацию в момент, когда особенно необходимо единство", - считает она.

"Сейчас, в период санитарного кризиса, нет ничего хуже, чем пытаться разрушать ценности республики", - продолжила министр. Кроме того, по ее словам, "петиция затрагивает вопросы, решением которых правительство уже занимается на протяжении последних четырех лет, - это борьба против терроризма, радикального исламизма".