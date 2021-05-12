НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Американская авиакомпания American Airlines отменила полеты в Тель-Авив вслед за United Airlines и Delta Airlines. Об этом ТАСС сообщил в среду представитель компании.

"Сегодня и завтра рейсы в Тель-Авив и обратно осуществляться не будут", - сказал он.

С понедельника израильская армия и радикальные палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 арабов.