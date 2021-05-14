Чехия считает, что реакция России подтвердила правильность действий по Врбетице

ПРАГА, 14 мая. /ТАСС/. Чехия считает, что действовала правильно в ситуации с расследованием инцидента во Врбетице, и решение России внести республику в список недружественных государств подтверждает это. Такое мнение выразил в пятницу первый вице-премьер и глава МВД республики Ян Гамачек, слова которого привела газета Mlada fronta Dnes.

"Это (внесение Чехии в список недружеских РФ государств - прим. ТАСС) является подтверждением того, что Чехия в связи с инцидентом во Врбетице реагировала правильно и ее реакция настолько затронула Россию, что [россияне] посчитали необходимым внести нас в список недружеских государств вместе с США", - утверждал он.

"Я горд, что мог принять участие в подготовке и реализации этой чешской реакции [по отношению к РФ]", - добавил Гамачек.