В результате ударов по Газе почти за неделю погибли более 170 человек

КАИР, 16 мая. /ТАСС/. Свыше 170 палестинцев погибли и 1 200 получили ранения в результате не прекращающихся с понедельника ударов Израиля по сектору Газа. Об этом сообщает в воскресенье новостной портал SAMAA News со ссылкой на данные Минздрава прибрежного анклава.

"Число погибших в секторе увеличилось до 174 человек, в том числе 47 детей и 29 женщин. Еще 1 200 получили ранения различной степени тяжести", - отмечается в нем. В ведомстве указали, что ожидают в ближайшие часы роста числа жертв.

Как заявил официальный представитель министерства Ашраф аль-Кидра, только с полуночи воскресенья в интенсивных налетах погибли 19 палестинцев. Самому маленькому из них - один год, самому старшему - 85 лет. Порядка 40 человек пострадали. До сих пор продолжается разбор завалов, образовавшихся на месте задний, разрушенных в бомбардировках. Ранее из-под руин одного из домов удалось вызволить живыми пятерых детей.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек. Ранее армейская пресс-служба сообщила, что с понедельника палестинские радикалы запустили 2 900 ракет, из которых 1 150 были перехвачены.