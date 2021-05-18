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Палестино-израильский конфликт

СМИ: трое израильских военных получили огнестрельные ранения в стычках вблизи Рамаллы

По данным портала Amad, группа вооруженных палестинцев открыла по ним огнь в районе Эль-Бира
© AP Photo/Heidi Levine, архив

КАИР, 18 мая. /ТАСС/. По меньшей мере трое израильских военнослужащих получили во вторник огнестрельные ранения в стычках с палестинцами на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает палестинский новостной портал Amad со ссылкой на источники.

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По его данным, военнослужащие были ранены, когда группа вооруженных палестинцев открыла по ним огнь в районе Эль-Бира неподалеку от Рамаллы. О состоянии пострадавших информации пока не поступало.

Между тем, как передает израильский канал Kan, огнестрельные ранения получили офицер-женщина и солдат израильской армии.

Во вторник тысячи людей вышли на всеобщую забастовку, которая проходит на всех палестинских территориях в границах до войны 1948 года по призывам движений ФАТХ и ХАМАС. Практически повсеместно они перерастают в столкновения с израильскими силовиками. Марши протеста с осуждением "агрессии Израиля", проходящие под общим названием "День гнева", охватили в течение дня сектор Газа, города Западного берега реки Иордан, Восточный Иерусалим, а также лагеря палестинских беженцев на оккупированных Голанских высотах и в Ливане. Беспорядки происходят у северного въезда в город Эль-Бира, в районе Наблуса, Хевроне, Дженине, в Калькилии, где силовики применили против палестинцев резиновые пули и светошумовые гранаты, а также водометы.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 213 - в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

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