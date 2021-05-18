СМИ: трое израильских военных получили огнестрельные ранения в стычках вблизи Рамаллы

КАИР, 18 мая. /ТАСС/. По меньшей мере трое израильских военнослужащих получили во вторник огнестрельные ранения в стычках с палестинцами на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает палестинский новостной портал Amad со ссылкой на источники.

По его данным, военнослужащие были ранены, когда группа вооруженных палестинцев открыла по ним огнь в районе Эль-Бира неподалеку от Рамаллы. О состоянии пострадавших информации пока не поступало.

Между тем, как передает израильский канал Kan, огнестрельные ранения получили офицер-женщина и солдат израильской армии.

Во вторник тысячи людей вышли на всеобщую забастовку, которая проходит на всех палестинских территориях в границах до войны 1948 года по призывам движений ФАТХ и ХАМАС. Практически повсеместно они перерастают в столкновения с израильскими силовиками. Марши протеста с осуждением "агрессии Израиля", проходящие под общим названием "День гнева", охватили в течение дня сектор Газа, города Западного берега реки Иордан, Восточный Иерусалим, а также лагеря палестинских беженцев на оккупированных Голанских высотах и в Ливане. Беспорядки происходят у северного въезда в город Эль-Бира, в районе Наблуса, Хевроне, Дженине, в Калькилии, где силовики применили против палестинцев резиновые пули и светошумовые гранаты, а также водометы.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 213 - в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.