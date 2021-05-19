МИД Израиля отверг обвинения в недопуске гуманитарной помощи в Газу

ТАСС, 19 мая. Министерство иностранных дел Израиля опровергло заявления о том, что израильская сторона препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на странице пресс-службы внешнеполитического ведомства в Twitter .

В нем отмечается, что в среду "во время прохождения прибывшего из Иордании гуманитарного груза через КПП "Керем-Шалом" (араб. "Керем Абу Салем") боевики ХАМАС обстреляли район из минометов, в связи с чем процесс ввоза груза был остановлен". Утверждается, что аналогичный инцидент произошел и во вторник, когда была сорвана доставка в Газу гуманитарной помощи, включавшей в себя медицинское оборудование.

В арабских СМИ неоднократно появлялись сообщения, согласно которым власти Израиля не пропускают гуманитарные конвои в Газу. В частности, во вторник телеканал Al Arabiya информировал о том, что в анклав через КПП "Керем-Шалом" не смогли попасть представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 3,5 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших достигло 219 человек. В числе жертв - 63 несовершеннолетних палестинца и 36 женщин. Ранения получили 1 530 жителей Газы. С израильской стороны погибли не менее 12 человек, сотни пострадали.