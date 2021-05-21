СМИ: Египет направит делегации в Палестину и Израиль для контроля за соблюдением перемирия

КАИР, 21 мая. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в четверг поручил направить две делегации в Палестину и Израиль для контроля за соблюдением перемирия в Газе, которое вступает в силу с 02:00 мск 21 мая. Об этом сообщило египетское государственное телевидение.

По его информации, в секторе Газа между Израилем и палестинскими фракциями при поддержке Египта было достигнуто взаимное и одновременное соглашение о прекращении огня, которое вступит в силу 21 мая в 02:00 по палестинскому времени (совпадает с московским). Телеканал отмечает, что Каир направит две делегации по вопросам безопасности в Тель-Авив и на палестинские территории для контроля и мониторинга процедуры реализации договоренностей, а также согласования последующих мер, которые позволят поддерживать стабильность ситуации на постоянной основе.

О вступлении в силу режима прекращения огня с 02:00 пятницы было объявлено после того, как узкий военно-политический кабинет Израиля одобрил в четверг вечером одностороннее прекращение огня. Движение ХАМАС также согласилось на перемирие с Израилем при посредничестве Каира.

Между тем, как сообщают арабские СМИ, в эти часы продолжается интенсивный обмен ракетными ударами между сторонами конфликта.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232 , 1 900 получили ранения. Всего жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега Иордана стали 260 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

За это время в прибрежном анклаве было полностью разрушено около 1 800 единиц жилья, частично повреждены - 16 800. В центре города Газа снесены до основания пять крупных жилых высоток, а по всему сектору - 74 правительственных офиса и госучреждения. Восстановление жилищного фонда и инфраструктуры потребует не менее $350 млн.