Израиль намерен продолжить военное сотрудничество с США для продвижения мира в регионе

ТАСС, 21 мая. Министр обороны Израиля Бени Ганц провел телефонную беседу с главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которой подчеркнул готовность израильского руководства продолжать тесное сотрудничество и координацию с американскими властями для установления стабильности в регионе.

"Только что я поговорил с министром обороны США Ллойдом Остином и проинформировал его о решении кабинета министров [Израиля о поддержке режима прекращения огня]. <...> Военное руководство [Израиля] продолжит тесное сотрудничество и всестороннюю координацию с Пентагоном и администрацией США для установления стабильности в регионе", - написал Ганц в ночь на пятницу в Twitter.

"Я поблагодарил [Остина] за оказанную со стороны США поддержку Израилю в его действиях по защите своих граждан", - добавил глава оборонного ведомства.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила информацию о перемирии с контролирующим сектор Газа движением ХАМАС. Как сообщал ряд СМИ, режим прекращения огня между палестинскими группировками в секторе Газа и Израилем предварительно вступит в силу в 02:00 мск 21 мая.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 человек получили ранения. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.