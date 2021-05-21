Глава Евросовета приветствовал объявление о перемирии в секторе Газа

ТАСС, 21 мая. Глава Европейского совета Шарль Мишель в четверг приветствовал объявление о вступлении в силу в 02:00 мск в пятницу режима прекращения огня между Израилем и контролирующим сектор Газа движением ХАМАС.

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

"Приветствую объявление о прекращении огня между Израилем и [палестинским движением] ХАМАС, которое положит конец 11-дневному конфликту", - написал Мишель в Twitter.

Он подчеркнул, что данную возможность необходимо использовать "для обеспечения мира и безопасности граждан".

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила информацию о перемирии с контролирующим сектор Газа движением ХАМАС. Как сообщал ряд СМИ, режим прекращения огня между палестинскими группировками в секторе Газа и Израилем предварительно вступит в силу в 02:00 мск 21 мая.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 человек получили ранения. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.