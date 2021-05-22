Политолог полагает, что встречу Лаврова и Блинкена можно считать успехом

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, состоявшиеся в Рейкьявике, можно считать успешными на фоне значительного спада в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

"Отношения между США и Россией достигли настолько низкого уровня, что даже сам факт того, что Блинкен и Лавров не подрались и не обменялись ругательствами на этой встрече в Исландии, уже следует считать достаточно успешным исходом", - полагает он.

По словам эксперта, учитывая крайнее обострение в отношениях между Москвой и Вашингтоном и все накопившиеся проблемы, "многие опасались повторения катастрофической встречи Блинкена и [помощника президента США по национальной безопасности Джейка] Салливана с членом Госсовета КНР Ван И и главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в Анкоридже в марте". Кузник напомнил, как Блинкен тогда начал переговоры с обвинений в адрес Пекина, на что получил крайне жесткий ответ со стороны китайской делегации.

"Лавров заранее предостерег, что Россия вслед за Китаем не станет терпеть подобных проявлений американского высокомерия. Блинкен и Байден, вероятно, восприняли это сообщение", - считает эксперт. "На почти двухчасовой встрече Блинкен и Лавров спокойно и уважительно изложили то, в чем они не согласны, но также определили сферы, представляющие совместный интерес, в которых две страны, обладающие наибольшей военной мощью в мире, могли бы работать вместе для движения вперед", - добавил он.

Вздохнуть с облегчением

Как убежден Кузник, такой исход встречи можно считать положительным, чего нельзя было "предугадать еще месяц назад", учитывая серьезное обострение в отношениях. По его словам, среди высокопоставленных военных в последнее время "витали разговоры о войне" при том, что "обе стороны продолжают тратить значительные суммы денег на модернизацию своих ядерных арсеналов". "К счастью, в последние несколько недель были предприняты шаги, чтобы успокоить ситуацию и охладить риторику", - отметил он.