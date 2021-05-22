Политолог полагает, что встречу Лаврова и Блинкена можно считать успехом

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, состоявшиеся в Рейкьявике, можно считать успешными на фоне значительного спада в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.
"Отношения между США и Россией достигли настолько низкого уровня, что даже сам факт того, что Блинкен и Лавров не подрались и не обменялись ругательствами на этой встрече в Исландии, уже следует считать достаточно успешным исходом", - полагает он.
По словам эксперта, учитывая крайнее обострение в отношениях между Москвой и Вашингтоном и все накопившиеся проблемы, "многие опасались повторения катастрофической встречи Блинкена и [помощника президента США по национальной безопасности Джейка] Салливана с членом Госсовета КНР Ван И и главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в Анкоридже в марте". Кузник напомнил, как Блинкен тогда начал переговоры с обвинений в адрес Пекина, на что получил крайне жесткий ответ со стороны китайской делегации.
"Лавров заранее предостерег, что Россия вслед за Китаем не станет терпеть подобных проявлений американского высокомерия. Блинкен и Байден, вероятно, восприняли это сообщение", - считает эксперт. "На почти двухчасовой встрече Блинкен и Лавров спокойно и уважительно изложили то, в чем они не согласны, но также определили сферы, представляющие совместный интерес, в которых две страны, обладающие наибольшей военной мощью в мире, могли бы работать вместе для движения вперед", - добавил он.
Вздохнуть с облегчением
Как убежден Кузник, такой исход встречи можно считать положительным, чего нельзя было "предугадать еще месяц назад", учитывая серьезное обострение в отношениях. По его словам, среди высокопоставленных военных в последнее время "витали разговоры о войне" при том, что "обе стороны продолжают тратить значительные суммы денег на модернизацию своих ядерных арсеналов". "К счастью, в последние несколько недель были предприняты шаги, чтобы успокоить ситуацию и охладить риторику", - отметил он.
По мнению Кузника, "хотя по итогам встречи не было достигнуто конкретных результатов, мир может по крайней мере немного вздохнуть с облегчением, поскольку две страны, у которых есть право вето на дальнейшее существование жизни на этой планете, по меньшей мере разговаривают, а не угрожают друг другу".
"Хотя дипломатия не всегда приносит желаемые результаты, военные действия не приносят их практически никогда. Надеюсь, что американцы и россияне продолжат разговаривать, постараются понять, как противоположная сторона смотрит на мир, и осознают, что то, что нас объединяет, намного больше и важнее того, что нас разъединяет", - заявил политолог. "И хотя в последние почти 20 лет ничего подобного не наблюдалось, возможно, сейчас есть вновь повод для оптимизма, хоть и, надо признать, не такой большой", - добавил он.
Встреча в Рейкьявике
Первая очная встреча Лаврова с Блинкеном в качестве шефа американской дипломатии состоялась в среду на полях министерского совещания Арктического совета в столице Исландии. Председательство в совете на период 2021-2023 годов перешло на этом заседании к России. Как уточнил ранее президент США Джо Байден, он рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в увязке со своей поездкой в Европу в июне.
Лидеры России и США провели 13 апреля второй телефонный разговор с момента вступления Байдена в должность президента. Как сообщили в Кремле, главы государств обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме заявили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести встречу в третьей стране. Впоследствии глава администрации США пояснил, что предложил встретиться летом в Европе. Байден в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах Группы семи и НАТО. Встреча "семерки" на высшем уровне состоится 11-13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора - 14 июня в столице Бельгии.