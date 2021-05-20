Готовность "разгребать завалы". Как Лавров оценил переговоры с Блинкеном

Первые очные переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прошли в среду в Рейкьявике.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, "в принципе, <...> это был очень полезный разговор", в ходе которого стало ясно, что команда нового главы Госдепартамента готова "разгребать завалы" в двусторонних отношениях.
Американскую оценку итогов встречи передал в письменном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
ТАСС собрал главное, что сообщил Лавров о встрече, продолжавшейся более полутора часов.
Оценка диалога
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал состоявшиеся переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном конструктивными.
"Беседа мне показалась конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы".
"Завалов очень много. Разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать".
О стратегической стабильности
"Мы сегодня подтвердили наше предложение о том, чтобы начать диалог, рассматривая все аспекты, все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные. Я не увидел отказа от такой концепции, но экспертам еще предстоит над этим поработать", - заявил Лавров.
О совместных действиях
"Договорились продолжать наши совместные действия, которые достаточно успешно развиваются, по региональным конфликтам, где интересы США и России совпадают, - это и ядерная проблема Корейского полуострова, и ситуация с усилиями по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Это и Афганистан, где активно работает расширенная тройка в составе России, Китая, США, Пакистана", - отметил глава МИД РФ.
Об ограничении работы дипломатов
"Эта цепная реакция никого, по-моему, не устраивает. Я почувствовал сегодня у наших американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения для наших президентов и по этим вопросам", - сообщил министр иностранных дел России.
О дальнейших планах
"Мы будем докладывать нашим президентам. <...> Доложим, и президенты, надеюсь, определят дальнейшие пути по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях", - добавил Лавров..
Отвечать на вопрос, договорились ли стороны о проведении саммита Россия - США, Лавров отказался, завершив общение с журналистами словами "Доброй ночи".
Американская оценка
По итогам переговоров Госдепартамент США опубликовал заявление, согласно которому Лавров и Блинкен "обсудили сферы, налаживание в которых прочного и расширенного сотрудничества могло бы пойти на пользу" народам двух стран, и "взяли на себя обязательство по продолжению обсуждений в дальнейшем". Госсекретарь, в частности, заверил российского министра в том, что Вашингтон "стремится к более стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой".
Согласно сообщению американской стороны, на встрече были затронуты, в частности, ситуация в Афганистане и Сирии, ядерные программы Ирана и КНДР, положение на границе России с Украиной, а также "поиск долгосрочного политического урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном".