Готовность "разгребать завалы". Как Лавров оценил переговоры с Блинкеном

Первые очные переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прошли в среду в Рейкьявике.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, "в принципе, <...> это был очень полезный разговор", в ходе которого стало ясно, что команда нового главы Госдепартамента готова "разгребать завалы" в двусторонних отношениях.

Американскую оценку итогов встречи передал в письменном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

ТАСС собрал главное, что сообщил Лавров о встрече, продолжавшейся более полутора часов.