Минск направил ноту в адрес президента IIHF в связи с инцидентом с госфлагом

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Белоруссия направила ноту в адрес президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля, оргкомитета чемпионата мира по хоккею в связи с инцидентом с государственным флагом республики, сообщает в понедельник пресс-служба Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ).

"ФХБ уже направила официальную ноту в адрес президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии", - сообщает ФХБ со ссылкой на главу федерации Дмитрия Баскова.

По его словам, замена государственного флага Белоруссии в пуле флагов стран - участниц турнира и официальных символов чемпионата является "не чем иным, как попыткой политизировать мировой хоккейный форум в Риге и прямо противоречит спортивному характеру чемпионата".

ФХБ считает жест рижской администрации актом глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам, представляющим Белоруссию на чемпионате мира по хоккею. "Как мы неоднократно подчеркивали ранее, наша команда поехала на турнир, чтобы доказать состоятельность нашей страны на спортивной площадке, а не с политической трибуны, на которую всячески пытались ее затащить еще в период подготовки к совместному с Латвией проведению чемпионата", - отметил Басков.

По его словам, белорусской стороне также известно о несанкционированных пикетах в местах пребывания белорусской команды. "Поэтому сейчас мы всерьез обеспокоены безопасностью наших игроков в Риге", - отметил он.

Ранее планировалось, что ЧМ-2021 проведут Рига и Минск, но Белоруссия была лишена этого права из-за подавления белорусскими властями акций протеста после президентских выборов. В понедельник глава МИД Белоруссии сообщил, что Минск высылает посла Латвии Эйнарса Семаниса и сотрудников посольства из-за инцидента с белорусским государственным флагом в Риге. Флаг, вывешенный около одной из гостиниц в центре Риги, где проживают участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, был заменен на бело-красно-белый флаг. Как сообщило местное агентство ЛЕТА, это собственноручно сделали глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.