Отель InterContinental в Женеве не подтвердил прогнозы СМИ о месте саммита России и США

ЖЕНЕВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Женевский отель InterContinental, который швейцарская пресса назвала наиболее вероятной площадкой для проведения 16 июня саммита российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена, на настоящий момент не подтверждает эти предположения. В четверг официальный представитель гостевой службы Диана Мунцер заявила ТАСС, что не располагает информацией о подготовке российско-американской встречи в верхах в этой гостинице.

"У нас нет какой-либо информации, касающейся этой встречи", - сообщила она в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщения местных СМИ о том, что саммит 16 июня может пройти именно в InterContinental, где в прошлые годы состоялось много встреч в верхах, включая переговоры между советским лидером Михаилом Горбачевым и американским президентом Рональдом Рейганом в 1985 году.

Швейцарская газета Le Temps сообщила 25 мая, что Байден и Путин "должны встретиться в отеле InterContinental" ввиду его удобного расположения рядом с международными организациями. "Это - очевидный выбор, который, однако, еще должен быть подтвержден", - констатировало издание. В свою очередь газета Tribune de Geneve также высказала мнение, что российско-американский саммит "мог бы пройти в отеле InterContinental, который всегда пользовался благоприятным отношением со стороны Белого дома".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможном месте встречи Путина и Байдена в Женеве. "Она может пройти в любом отеле или в любом здании. Пока я не могу подтвердить, потому что пока не было никаких договоренностей с американской стороной на этот счет", - сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать публикации швейцарских СМИ о том, что встреча может состояться в отеле InterContinental.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первая зарубежная поездка Путина с прошлого января, когда он посетил Израиль и Палестину, и первый российско-американский саммит со встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".