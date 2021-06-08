Адвокат заявил, что Караджич ограничен в контактах в тюрьме на острове Уайт

ЛОНДОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, переведенный из Гааги в Великобританию, отбывает пожизненное наказание в тюрьме Паркхерст, расположенной на острове Уайт в проливе Ла-Манш у побережья Англии. Как сообщил ТАСС адвокат экс-президента Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины) Питер Робинсон, его общение с внешним миром сильно ограничено.

"В настоящее время президент Караджич проходит все положенные процедуры приема заключенных в исправительное учреждение на острове Уайт. На данном этапе его общение ограничено исключительно членами его семьи. Этот период должен закончиться к концу недели", - заявил Робинсон. О том, что Караджич будет переведен в британскую тюрьму, МИД Соединенного Королевства проинформировал 12 мая, не уточнив в своем заявлении месторасположение учреждения.

Тюрьма Паркхерст, в которой содержатся порядка 500 заключенных, находится на окраине Ньюпорта - столицы графства Остров Уайт. Как отмечала газета Daily Mail, Караджич мог быть переведен именно в Паркхерст в связи с тем, что в этой тюрьме нет заключенных исламистов. Ранее представители экс-лидера боснийских сербов выражали опасения, что жизни Караджича в исправительном учреждении Великобритании может грозить опасность, поскольку значительную долю заключенных в британских тюрьмах составляют мусульмане. Защита Караджича обращала внимание на ситуацию с экс-генералом армии Республики Сербской Радиславом Крстичем, который в 2010 году подвергся нападению со стороны албанцев в тюрьме Уэйкфилд в Йоркшире.