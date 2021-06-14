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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Путин подтвердил, что ничего не знал о ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске

Президент отметил, что у него нет оснований не верить словам Лукашенко

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подтвердил, что ничего не знал о ситуации с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и получил информацию о ней из СМИ.

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Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Я об этом не знал. Я не знал ни о каком лайнере и о людях, которые там были арестованы, тоже ничего не слышал. Узнал об этом из средств массовой информации. Знать не знал о каких-то задержанных, понятия не имею. Для нас это не представляет никакого интереса" - сказал он в интервью NBC, текст которого опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Путин заявил, что не одобряет, но и не осуждает решение Лукашенко посадить борт Ryanair в Минске. Президент добавил, что у него нет оснований не верить белорусскому коллеге в ситуации с посадкой рейса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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