Британские СМИ ожидают нормализации дипотношений России и США после саммита в Женеве

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Американо-российский саммит в Женеве 16 июня может привести к частичной нормализации дипломатических отношений США и РФ. Подвижек на этом направлении ожидают британская газета The Times и журнал The Economist , опубликовавшие статьи о саммите накануне его проведения.

Как отмечает The Times, стороны готовятся как минимум объявить о возвращении американского посла в Москву и российского - в Вашингтон. О том, что этот вопрос может быть решен по итогам встречи лидеров двух стран, ранее заявляли и в американской администрации, и в МИД РФ. Отсутствие соответствующей договоренности, с точки зрения обозревателей The Economist, будет "по-настоящему плохим знаком". При этом издание ожидает, что президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден обсудят также возможность возобновление работы закрытых в предыдущие годы консульств России в США и американских диппредставительств на российской территории.

Испытание для Байдена

Как говорится в публикации The Economist, Байден целенаправленно добивался того, чтобы ожидания от встречи не оказались завышенными, опасаясь упреков в том случае, если она не окажется достаточно плодотворной. Издание указывает, что саммит станет первой попыткой Байдена испытать в деле "политику двойственных сигналов", которую его администрация планирует проводить в отношении РФ и Китая, жестко осуждая некоторые направления их политики, в то же время предлагая сотрудничать в других областях. Американскому президенту будет трудно "добиться убедительных результатов" на каждом из этих треков, считают авторы статьи, подчеркивая, что в начатой игре репутационные ставки для лишь недавно вступившего в должность Байдена довольно высоки.

Обмен заключенными

The Times акцентирует внимание на том, что американская администрация также избегала конкретных обещаний, касающихся обмена заключенными между РФ и США. С точки зрения издания, договориться с российской стороной по этому поводу будет трудно. Поэтому эта тема пока не выглядит приоритетной для Белого дома.