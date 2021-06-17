В Вашингтоне заявили, что РФ и США попытаются устранить помехи работе диппредставительств

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Россия и США на саммите в Женеве в среду условились попытаться решить проблемы, мешающие нормальной работе дипломатических представительств друг друга. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга на спецбрифинге для журналистов по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, стенограмму беседы распространил Госдепартамент.

"Мы договорились о важности возвращения наших послов в свои столицы, и посол [США в РФ Джон] Салливан, который находится здесь, надеюсь, уже собрал свой чемодан и будет готовиться к возвращению в Москву, а посол [России в США Анатолий] Антонов вернется в Вашингтон. И в более широком смысле - посмотрим, сможем ли мы решить проблемы, связанные с поддержанием наших дипломатических миссий. Есть договоренность работать над этим", - отметил американский чиновник.

Как сообщил ранее в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Антонов вернется в Вашингтон до конца месяца. Сам посол, также присутствовавший на саммите двух стран, сказал, что конкретной даты возвращения нет, "это чисто технический вопрос, который будет решаться".

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью Байдена, в котором тот заявил, что Москва должна будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а также позволил себе резкие высказывания в адрес Путина. После этого Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где и находится с 21 марта. Посол США Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля.

Об ограничениях в работе диппредставительств

В декабре 2016 года, в конце второго президентского срока Барака Обамы, в США был наложен арест на два объекта российской дипломатической собственности - загородные дома отдыха в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. 31 августа 2017 года, при президенте Дональде Трампе, Госдепартамент потребовал от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств - в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Россия в свою очередь в июле 2017 года предложила США привести к паритету число дипломатических и технических сотрудников дипмиссий двух стран, а также приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.