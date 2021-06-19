Избирательные участки в Армении готовы к парламентским выборам

ЕРЕВАН, 19 июня. /ТАСС/. Участки для голосования на внеочередных парламентских выборах в Армении готовы к тому, чтобы с 8 утра по местному времени (07:00 мск) в воскресенье принять первых избирателей. Несмотря на то, что оборудовать помещения для голосования участковые комиссии начали только после 15:00 (14:00 мск) субботы, буквально за пару часов все необходимое было расставлено.

С технической точки зрения, самое необычное в армянском избирательном процессе - это огромное количество бюллетеней для голосования, которые выложены на столах участков в виде 25 стопок. В Армении избирателю выдается не один бюллетень, на котором он отмечает нужного кандидата, а несколько, в соответствии с числом избирательных субъектов. В нынешних выборах участвуют 25 партий и блоков. Как продемонстрировали корреспонденту ТАСС на участке, расположенном в школе №8 имени Пушкина в Ереване, каждому пришедшему на участок гражданину выдадут 25 бюллетеней, на каждом из которых нанесен отдельный номер, и конверт, куда избиратель поместит выбранный бюллетень. Остальные 24 бюллетеня нужно будет выбросить в картонный бак, расположенный с внутренней стороны ширмы, где человек делает свой выбор. Далее гражданин проходит к урне, на угол бюллетеня, который будет виден благодаря небольшому надрезу на конверте, наносится специальная марка, и избиратель опускает бюллетень в урну.

Как пояснил корреспонденту ТАСС председатель комиссии в школе №8 Арам Мартиросян, подобная процедура трудоемкая для членов комиссии, но она исключает ошибки, которые могут допустить в особенности пожилые избиратели. "Ошибиться невозможно. Когда ставите галочку, бюллетень может быть признан недействительным, если галочка не такая как надо или вместо галочки поставили крестик. А тут на каждом бюллетене отчетливо виден номер партии. Испортить бюллетень можно только не наклеив на него марку в конце. Без нее бюллетень - это обычная бумажка", - пояснил Мартиросян.

Прежде, чем получить 25 бюллетеней, граждане проходят идентификацию личности. В Армении существует три типа основных документов - пластиковые удостоверения личности, классические заграничные паспорта и паспорта, сочетающие функции первых двух. На участке, как пояснил Мартиросян, необходимо провести документ через небольшое считывающее устройство, просканировать на нем же отпечаток пальца и уже потом проходить за бюллетенями. Чтобы граждане не запутались в процедуре, на каждом этапе им будут помогать специальные плакаты, на которых наглядно показан порядок действий.

Также на участках вывешивают большие плакаты с партийными списками. Как корреспонденту ТАСС рассказали на другом столичном участке - в школе №2 имени Хачатура Абовяна, так граждане смогут легче определиться, найдя политиков, вошедших в ту или иную партию или блок. На этом участке членам комиссии оставалось только повесить плакаты с кандидатами в депутаты, в остальном, все было готово к воскресному дню.

Последние приготовления велись в субботу и в здании ЦИК. Техническая группа подключала аппаратуру для съемок в пресс-центре, где в воскресенье глава ЦИК будет в течение дня объявлять об активности избирателей. У входа стоят несколько машин ПТС (передвижных телевизионных станций), которые позволят транслировать заседания в прямом эфире.

Эпидемическая безопасность

В Армении сложилась довольно благоприятная ситуация с распространением коронавируса. В субботу Минздрав выявил 81 случай, в предыдущий день - 86 случаев инфицирования. В некоторые дни фиксируется менее 50 случаев, а больше 100 крайне редко. Это повлияло и на отношение общества к опасности инфекции. В Ереване практически невозможно встретить человека в защитной маске. Даже на многотысячных митингах в поддержку Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна, которые прошли в четверг и пятницу соответственно, среди участников акций практически никто не носил маску. К слову, полгода назад в Армении было обязательным ношение масок не только в общественных местах, но и на улице.