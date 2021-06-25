"Дай нам компромат на Путина". Отрывок из книги о Викторе Буте

20 часов полета на бизнес-джете "Гольфстрим" по маршруту Бангкок — Нью-Йорк. Промежуточные посадки для дозаправки. Шесть сопровождавших сотрудников DEA, сверлящих глазами своего "спецпассажира". И наконец посадка на авиабазе "Стюарт" Национальной гвардии США неподалеку от города Ньюбург, что в 80 километрах к северу от Нью-Йорка. 17 ноября 2010 года. На часах 22:30 по местному времени. Виктор Бут в черном спортивном костюме с кандалами на руках и ногах и плотно окруженный агентами DEA под яркие вспышки фотокамер спустился с трапа самолета и впервые в своей жизни оказался на территории Соединенных Штатов.
Позже выяснится, что во время длительного перелета из Таиланда на Виктора пытались оказать психологическое давление сотрудники DEA, которые открыто запугивали россиянина и склоняли его к сотрудничеству.
Предоставим слово генконсулу РФ в Нью-Йорке Андрею Юшманову. "По словам Виктора Бута, на него было оказано некоторое давление во время перевозки. Его пытались убедить признаться в том, чего он не совершал, обещая взамен некие блага. Данные попытки Виктор Бут отверг", — заявил дипломат сразу после первой встречи с Бутом в изоляторе временного содержания.
Что же конкретно внушали Буту агенты DEA? Прежде всего, до россиянина довели, что якобы коварная Москва направила киллеров в Таиланд и США с целью его ликвидации. Поэтому, убеждали Виктора американцы, ему не стоит упорствовать, а "лучше пойти на сделку со следствием, признать вину в несуществующих преступлениях, подписать какие-то бумаги и остаться в Америке". Такие подробности "прессинга по-американски" приводила Алла Бут.
По ее словам, Виктору дали понять, что в случае согласия на сделку "его семье помогут выехать из России и остаться в США". Типичный и хрестоматийный прием спецслужб для того, чтобы сломить волю человека и добиться его согласия на сотрудничество. Сам бизнесмен в беседе с журналистами позже вспоминал подробности произошедшего: "Мне предлагали более мягкий приговор, меньший срок, вид на жительство и возможность перевезти семью в США, если я расскажу все, что знаю о своих связях в России и других странах. Но я ответил, что мне нечего им рассказать: я не знаю ничего о том, что их интересовало".
А интересовало американцев вот что. "Виктору, например, предлагали дать обвинительные показания против Игоря Сечина, на которого, по мнению американцев, работал мой муж. Виктор честно сообщил, что на Сечина не работал и его лично не знает, отказался от предложения и получил 25 лет тюрьмы в качестве минимального срока наказания по статьям, по которым его обвиняли", — рассказывала впоследствии Алла Бут.
Понятно, что Сечин был далеко не главной целью американских спецслужб. Их интересовали компрометирующие сведения на высшее российское руководство. "Дай нам компромат на Путина. О том, насколько коррумпирован его режим, — говорил осенью 2019 года в интервью телеканалу RT Виктор о поступившем ему предложении. — Я пояснил им, что мне нечего сказать по этому поводу, никакой грязи на Путина у меня нет, они обратились не к тому парню. Поэтому я оказался на скамье подсудимых". Сомневаться в том, что от Виктора американцам действительно нужны были показания, дискредитирующие Россию и ее руководство, не приходится.
Например, о том, как Москва якобы нелегально торгует оружием с криминальными и террористическими группировками по всему миру, кто из окружения высших российских чиновников стоит за этими коррупционными схемами. Такую "информационную бомбу" всегда выгодно иметь про запас. С тем чтобы в нужный момент эффектно сбросить ее на международную репутацию России.
Как убедились американцы в очередной раз, для некоторых тезис "Родина не продается" — далеко не пустой звук. А предлагаемое сотрудничество в обмен на предательство собственных идеалов и интересов своей страны было послано Бутом по известному адресу. "О каком сотрудничестве может идти речь с врагами? Это как предать всех и самого себя. Но как потом с этим жить? Они хотят одного — нашего полного уничтожения. Россия — это для них кость поперек горла. Я сделал свой выбор и спокоен", — вспоминал позже об этом эпизоде Виктор.
Кавалькада из шести машин, включая бронированный автозак с арестантом и пять черных внедорожников "Шевроле Субурбан", примерно за час доставила Бута в центр временного содержания на Манхэттене, который расположен в одном комплексе зданий с федеральным судом Южного округа Нью-Йорка. Здесь около 00:30 по местному времени Виктор впервые в жизни предстал перед американским судом. Шира Шейндлин — судья Южного округа Нью-Йорка — поинтересовалась, понимает ли уставший, еле держащийся на ногах Бут свои права, суть предъявленного ему обвинения и честно ли он заполнил декларацию о состоянии имущества на территории США (согласно декларации, никакого имущества на американской территории у него не было). "Да", — на все вопросы уверенно ответил россиянин.
Со своей стороны судья дежурно назначила ему меру пресечения в виде содержания под стражей в Центре временного содержания MCC (Metropolitan Correctional Center) по адресу 150 Парк-Роу — "престижном" следственном изоляторе, который соединен с находящимся неподалеку судом подземным переходом. В этом мрачном заведении, сложенном из грязно-серых бетонных плит, в разное время содержались обманувший десятки американских инвесторов на сотни миллионов долларов "волк с Уолл-стрит" Бернард Мэдофф, схваченная ФБР российская разведчица-нелегал Анна Чапман, а также выкраденный сотрудниками DEA из африканской Либерии и осужденный за наркоторговлю российский гражданин Константин Ярошенко.
С момента этапирования Бута в США и последующие 15 месяцев до вынесения приговора суда россиянин проведет в находящейся на Манхэттене тюрьме MCC в условиях подлинной психологической пытки — в полной изоляции от мира, в одиночной камере с бетонными столом, стулом и кроватью. Работники российского консульства, редкие журналисты и адвокаты были в числе тех немногих людей, которым удалось встретиться с не терявшим, несмотря ни на что, присутствия духа Виктором.