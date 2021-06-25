"Дай нам компромат на Путина". Отрывок из книги о Викторе Буте

В начале июня в издательстве АСТ вышла книга журналиста Александра Гасюка "Виктор Бут. Подлинная история "оружейного барона". Она рассказывает об отбывающем 25-летнее наказание в США россиянине Викторе Буте. ТАСС публикует отрывок из книги, в котором автор описывает экстрадицию Бута в США

20 часов полета на бизнес-джете "Гольфстрим" по маршруту Бангкок — Нью-Йорк. Промежуточные посадки для дозаправки. Шесть сопровождавших сотрудников DEA, сверлящих глазами своего "спецпассажира". И наконец посадка на авиабазе "Стюарт" Национальной гвардии США неподалеку от города Ньюбург, что в 80 километрах к северу от Нью-Йорка. 17 ноября 2010 года. На часах 22:30 по местному времени. Виктор Бут в черном спортивном костюме с кандалами на руках и ногах и плотно окруженный агентами DEA под яркие вспышки фотокамер спустился с трапа самолета и впервые в своей жизни оказался на территории Соединенных Штатов.

Меня водят как бешеную собаку, надевая на меня наручники, цепи на пояс и на ноги. Все это, конечно, сделано, чтобы сломать человека, чтобы он согласился на все. В Америке более 50 тысяч человек сидят в одиночных камерах — это излюбленная мера психологического давления здесь. Из интервью Виктора Бута "Российской газете"

Позже выяснится, что во время длительного перелета из Таиланда на Виктора пытались оказать психологическое давление сотрудники DEA, которые открыто запугивали россиянина и склоняли его к сотрудничеству. Предоставим слово генконсулу РФ в Нью-Йорке Андрею Юшманову. "По словам Виктора Бута, на него было оказано некоторое давление во время перевозки. Его пытались убедить признаться в том, чего он не совершал, обещая взамен некие блага. Данные попытки Виктор Бут отверг", — заявил дипломат сразу после первой встречи с Бутом в изоляторе временного содержания. Что же конкретно внушали Буту агенты DEA? Прежде всего, до россиянина довели, что якобы коварная Москва направила киллеров в Таиланд и США с целью его ликвидации. Поэтому, убеждали Виктора американцы, ему не стоит упорствовать, а "лучше пойти на сделку со следствием, признать вину в несуществующих преступлениях, подписать какие-то бумаги и остаться в Америке". Такие подробности "прессинга по-американски" приводила Алла Бут.

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По ее словам, Виктору дали понять, что в случае согласия на сделку "его семье помогут выехать из России и остаться в США". Типичный и хрестоматийный прием спецслужб для того, чтобы сломить волю человека и добиться его согласия на сотрудничество. Сам бизнесмен в беседе с журналистами позже вспоминал подробности произошедшего: "Мне предлагали более мягкий приговор, меньший срок, вид на жительство и возможность перевезти семью в США, если я расскажу все, что знаю о своих связях в России и других странах. Но я ответил, что мне нечего им рассказать: я не знаю ничего о том, что их интересовало". А интересовало американцев вот что. "Виктору, например, предлагали дать обвинительные показания против Игоря Сечина, на которого, по мнению американцев, работал мой муж. Виктор честно сообщил, что на Сечина не работал и его лично не знает, отказался от предложения и получил 25 лет тюрьмы в качестве минимального срока наказания по статьям, по которым его обвиняли", — рассказывала впоследствии Алла Бут. Понятно, что Сечин был далеко не главной целью американских спецслужб. Их интересовали компрометирующие сведения на высшее российское руководство. "Дай нам компромат на Путина. О том, насколько коррумпирован его режим, — говорил осенью 2019 года в интервью телеканалу RT Виктор о поступившем ему предложении. — Я пояснил им, что мне нечего сказать по этому поводу, никакой грязи на Путина у меня нет, они обратились не к тому парню. Поэтому я оказался на скамье подсудимых". Сомневаться в том, что от Виктора американцам действительно нужны были показания, дискредитирующие Россию и ее руководство, не приходится. Например, о том, как Москва якобы нелегально торгует оружием с криминальными и террористическими группировками по всему миру, кто из окружения высших российских чиновников стоит за этими коррупционными схемами. Такую "информационную бомбу" всегда выгодно иметь про запас. С тем чтобы в нужный момент эффектно сбросить ее на международную репутацию России. Как убедились американцы в очередной раз, для некоторых тезис "Родина не продается" — далеко не пустой звук. А предлагаемое сотрудничество в обмен на предательство собственных идеалов и интересов своей страны было послано Бутом по известному адресу. "О каком сотрудничестве может идти речь с врагами? Это как предать всех и самого себя. Но как потом с этим жить? Они хотят одного — нашего полного уничтожения. Россия — это для них кость поперек горла. Я сделал свой выбор и спокоен", — вспоминал позже об этом эпизоде Виктор.

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